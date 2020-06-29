Гагарина примерила бикини с лифом-«ковидкой»

Певица встретилась с любимой приятельницей, чтобы вместе поболтать по девичьи и принять солнечные ванны. Девушки примерили мини-бикини и получили заряд ультрафиолета прямо на лужайке возле дома, удобно расположившись на мягких лежаках. Судя по обнародованному фото в Сети, время они провели весело и беззаботно.

@gagara1987

«Мы вместе уже 23 года. Моя Любимая подруга @alenarazzhivina. Чудесные выходные», — подписала кадр Гагарина.

Певица, к слову, выбрала ультрамодный купальник, совмещающий в себе сразу два тренда — наличие декоративных колец и лиф-«ковидку» без лямок.