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Солнечные ванны: Гагарина примерила бикини с лифом-«ковидкой» 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Гагарина примерила бикини с лифом-«ковидкой»
Фото: Teleprogramma.pro
В тот момент, когда Дмитрий Исхаков старается полностью погрузиться в счастье отцовства, проводя свободное время с детьми, его супруга Полина Гагарина наслаждается обществом старой подруги актрисы Алены Разживиной.
Певица встретилась с любимой приятельницей, чтобы вместе поболтать по девичьи и принять солнечные ванны. Девушки примерили мини-бикини и получили заряд ультрафиолета прямо на лужайке возле дома, удобно расположившись на мягких лежаках. Судя по обнародованному фото в Сети, время они провели весело и беззаботно.
@gagara1987
«Мы вместе уже 23 года. Моя Любимая подруга @alenarazzhivina. Чудесные выходные», — подписала кадр Гагарина.
Певица, к слову, выбрала ультрамодный купальник, совмещающий в себе сразу два тренда — наличие декоративных колец и лиф-«ковидку» без лямок.
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Звёзды , Дмитрий Исхаков , Алена Разживина , Полина Гагарина
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