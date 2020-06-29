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Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой 

Экспресс газета и ещё 4 5 часов назад
«Дорогие шмотки не сделают из быдла человека»
Фото: @agentgirl
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в последнее время все чаще скандалит со звездами отечественного шоу-бизнеса. На этот раз звезда прошлась по шоу Айзы Анохиной.
Во время обсуждения с поклонниками своего нового шоу Ивлеева намекнула, что недавно выпущенное шоу Айзы «Супер Айза» ей не понравилось. Анохина такой выпад в свою сторону не оценила и в свою очередь высказалась по поводу Ивлеевой.
«Можно вывезти кого угодно из деревни, приодеть во все очень модное, и, главное, во все модное сразу. Но деревня внутри тебя будет вечно в тебе. Надеюсь, я ошибаюсь, и мне просто показалось. Точно знаю, что пора бы Насте нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают из быдло человека. Всех подряд унижают и цепляют. Деревня и бабки на лавке версия 2020 года», — считает Айза Анохина.
В своей пылкой речи Айза не просто обратилась к распространенной фигуре речи про «девушку и деревню», а точно знала, куда бьет: Настя Ивлеева действительно родом из небольшой деревни Разметелево под Питером.
Впрочем, блогер никогда не стеснялась этого факта и с удовольствием рассказывала подписчикам о своих юношеских годах вдалеке от столичной жизни.
Пока что Ивлеева никак не прокомментировала ответ Айзы, однако, поклонники уверены, что у этого скандала неприменно будет продолжение.
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Женский форум 4
Звёзды , Анастасия Ивлеева , Айза Анохина
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