«Дорогие шмотки не сделают из быдла человека»

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в последнее время все чаще скандалит со звездами отечественного шоу-бизнеса. На этот раз звезда прошлась по шоу Айзы Анохиной

Во время обсуждения с поклонниками своего нового шоу Ивлеева намекнула, что недавно выпущенное шоу Айзы «Супер Айза» ей не понравилось. Анохина такой выпад в свою сторону не оценила и в свою очередь высказалась по поводу Ивлеевой.

«Можно вывезти кого угодно из деревни, приодеть во все очень модное, и, главное, во все модное сразу. Но деревня внутри тебя будет вечно в тебе. Надеюсь, я ошибаюсь, и мне просто показалось. Точно знаю, что пора бы Насте нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают из быдло человека. Всех подряд унижают и цепляют. Деревня и бабки на лавке версия 2020 года», — считает Айза Анохина.

В своей пылкой речи Айза не просто обратилась к распространенной фигуре речи про «девушку и деревню», а точно знала, куда бьет: Настя Ивлеева действительно родом из небольшой деревни Разметелево под Питером.

Впрочем, блогер никогда не стеснялась этого факта и с удовольствием рассказывала подписчикам о своих юношеских годах вдалеке от столичной жизни.

Пока что Ивлеева никак не прокомментировала ответ Айзы, однако, поклонники уверены, что у этого скандала неприменно будет продолжение.