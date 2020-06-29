49-летняя Хмельницкая показала фигуру в монокини

49-летняя кинозвезда Алена Хмельницкая явно знает какой-то секрет неувядающей молодости и красоты. А иначе как объяснить ее цветущий вид и необыкновенную стройность.

В личном блоге актриса не побоялась обнародовать кадр в стильном купальнике, набросив на плечи рубаху мужского кроя и примерив соломенную шляпу. Специально для Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева рассказала про выбранную Хмельницкой модель пляжного наряда.

«У монокини лиф и плавки изящно соединены между собой. Купальник получается не совсем раздельный, но и слишком открытый для слитного. Один из самых эффектных фасонов», — заметила эксперт.