Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

49-летняя Хмельницкая показала стройную фигуру в монокини 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
49-летняя Хмельницкая показала фигуру в монокини
Фото: Teleprogramma.pro
49-летняя кинозвезда Алена Хмельницкая явно знает какой-то секрет неувядающей молодости и красоты. А иначе как объяснить ее цветущий вид и необыкновенную стройность.
В личном блоге актриса не побоялась обнародовать кадр в стильном купальнике, набросив на плечи рубаху мужского кроя и примерив соломенную шляпу. Специально для Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева рассказала про выбранную Хмельницкой модель пляжного наряда.
«У монокини лиф и плавки изящно соединены между собой. Купальник получается не совсем раздельный, но и слишком открытый для слитного. Один из самых эффектных фасонов», — заметила эксперт.
@alxmel
Видео дня. Знаменитости, которых уже не узнать
Teleprogramma.pro: последние новости
«Все вопросы к сыну»: Политов высказался об оказавшемся в психбольнице Бари Алибасове «Все вопросы к сыну»: Политов высказался об оказавшемся в психбольнице Бари Алибасове «Деревня и бабки на лавке»: Айза напомнила Ивлеевой, что дорогие «шмотки» не делают из быдла человека «Деревня и бабки на лавке»: Айза напомнила Ивлеевой, что дорогие «шмотки» не делают из быдла человека «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры»
Звёзды , Алена Хмельницкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Бузова оголилась в бане
Бузова оголилась в бане
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
03:38
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
Дети Звёзды
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
04:47
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
Дом и сад
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
10:24
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
Звёзды
Врач посоветовала нюхать черешню
04:14
Врач посоветовала нюхать черешню
Еда
Самые странные пластические операции
10:31
Самые странные пластические операции
Красота
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
02:02
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
Дети Звёзды
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
02:02
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение