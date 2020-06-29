После смертельной аварии Михаил Ефремов больше не сможет обеспечивать свою бывшую, четвертую жену актрису Ксению Качалину . По мнению коллег, она страдает психическим расстройством, алкоголизмом, а в свое время, дескать, подсадила «гражданина-поэта» на наркотики. Их 19-летняя дочь Анна-Мария Ефремова объявила, что станет опекуном матери. Женщина превратила свою квартиру в центре Москвы в помойку, а по ночам бродит по городу с пластмассовым попугаем на плече. Мы дозвонились до Ксении, чтобы выяснить, как она сама оценивать нынешнее положение дел.

Разговор начался с того, что Качалина предложила перезвонить на мобильный телефон, заметив:

— В связи с ситуацией с моим бывшим мужем у меня на телефоне полно денег. Миша заранее позаботился, чтобы у меня работала связь. Пожалуйста, не предлагайте гонорары, как это делают другие журналисты.

— Вам есть на что жить?

— Что-нибудь придумаю. Это не так важно. Но я не беру деньги и прошу их не собирать для меня. Были долги по квартплате, но Миша все погасил.

— Ваша дочь Анна-Мария заявила, что оформляет документы на опеку над вами в связи с уголовным делом в отношении Ефремова. Она хочет вас лечить от алкогольной и наркотической зависимости.

— А больше моя дочь ничего не хочет? Насчет опеки и лечения это полный бред. Сегодня моя дочь напишет об опеке, завтра о том, что она лесбиянка, послезавтра еще что-то придумает. Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская (мама Ефремова, театральный педагог. — А. З.), Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а мать — в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит. Дочь по гороскопу Весы, и на 90 процентов все ее слова — это фантазия и авантюры.

— Вы считаете себя здоровым человеком?

— Не совсем здоровым, но в амплитуде дозволенности. На днях я сдала анализ на употребление наркотиков (рядом с моим домом есть центр) и результат отрицательный. Я не люблю наркотики. Пробовала раньше, но не полюбила. Зачем они, когда у меня есть бутылка хорошего шампанского? Писали, что я употребляю ЛСД, это чушь. А если Миша употреблял наркотики, то для избавления от боли. Он очень больной человек и испытывает страшные муки из-за сильной астмы. Думаю, что во время приступа удушья он и совершил этот смертельный поворот. Хотя при астме нельзя употреблять наркотики.

— А что скажите насчет вашего алкоголизма?

— Хочу — выпью, не хочу — не выпью. Возможно, мне и нужно лечение, но оно не должно быть навязчивым, принудительным.

— Почему все твердят, что вы городская сумасшедшая?

— Справа от меня живет полицейский, слева — полицейский, и они очень хотят выжить меня отсюда. Если моя дочь так хочет отправить меня в психушку, пусть обратится к ним — помогут.

Волшебная киска

— Ощущаете свою вину перед дочкой?

— Анна-Мария — милейшее, прекрасное создание. «Кесаренок-кесаренок». Я могла выбирать дату рождения дочери, потому что мне делали кесарево сечение, и я выбрала божественный праздник Покров — 14 октября. Когда Анна-Мария родилась, она была очень красивая. Мишина дочка. Хотя любит она больше меня. Потом Миша забрал ее и снял для нее квартиру. Он делает все, что хотят от него дети, и больше всех балует Анну-Марию. Та во всех смыслах сидит на шее у отца и командует им. Это неправильно.

Дочь похожа на свою бабушку.

— На какую?

— На ту, которую я терпеть не могу — на мою маму.

— Ваша мама в передаче Андрея Малахова заявила, что это Ефремов приобщил вас к алкоголю.

— Чепуха. Я употребляла алкоголь и до Миши. Скорее, это обвинение можно предъявить моему первому мужу Алексею Паперному. А с Мишей я сразу забеременела и не пила, не курила. Алла Борисовна Покровская очень опекала меня и следила, чтобы я принимала здоровую пищу, много гуляла.

— Анна-Мария к вам не приходила после трагедии с Ефремовым? У вас нет желания ей позвонить?

— Нет. Я от нее отвыкла. Ее морально искалечили люди, имена которых не хочу называть. Она не приходит в дом, где я живу. Возможно, пыталась найти меня ночью на улицах Москвы. Я раньше любила гулять по ночам, а когда случилась пандемия, то перестала. Соблюдала режим самоизоляции. В магазин за продуктами хожу в маске, чтобы не провоцировать людей и полицию. Перчатки тоже где-то были. На меня же соседи тысячу жалоб написали. Если увидят меня без маски, у них будет повод отправить меня за решетку. Когда Миша был на свободе, он приезжал и говорил соседям, чтобы они отстали. У меня три чудесные кошки. Одну из них — белую-белую, редкой породы, мне привезли из Гоа. Она очень красивая, только слепая. И волшебная… У нее на лбу черная отметина. Это считается браком для породы, но я это воспринимаю как мистический знак.

— Собаки у вас нет?

— На Гоа, где мы жили с Анной-Марией после развода с Мишей, у меня была собака по кличке Звонок. Как только приближался чужой человек, Звонок начинал громко гавкать. Он нас охранял. Мы жили в самом бедном, бандитском районе. А Миша тусовался в самом богатом — для мажоров. Там и Федор Бондарчук бывал. Разумеется, Миша предлагал нам переехать, но я не захотела. Мне проще, когда две пальмы, океан и лачуга. Мне было стыдно, что я ношу сандалии за 300 долларов (Миша купил), а многие на Гоа на эти 300 долларов живут целый год. Рядом с нами жили онколобольные, и когда с ними общаешься, осознаешь цену человеческой жизни.

— Вы часто ездили с Ефремовым в автомобиле?

— О нет! Я — большая трусиха и ни за что на свете не села бы с ним в машину. У меня сразу бы началась истерика. Сама очень плохо вожу. Боюсь. Любила ездить на велосипеде. Он у меня был роскошный — розовый, с корзиночкой, девчачий-девчачий. Езду на велосипеде мне прописал врач, когда у меня начались проблемы с позвоночником. К тому же я не всегда была бедная. Снималась в культовых фильмах, да и Миша для меня ничего не жалел. Нанимал личного водителя.

— Что вы испытываете к Михаилу Ефремову сегодня?

— Я его люблю как актера, как режиссера. А как мужчину — нет. Не чувствую по отношению к нему ничего — ни боли, ни жалости. Но он гений. Гораздо выше меня как актер. Плевался, когда я играла. И с презрением говорил, что я только киношная. Тогда для него на первом месте был театр.

— Почему эта трагедия случилась именно с Ефремовым?

— Бог хочет получить от Миши все семь смертных грехов. Миша — православный человек, и самый страшный для него суд — это суд Бога.

— На бога надейся, а сам не плошай. Нынешняя супруга наняла Михаилу адвоката, который добился, чтобы дочь Алексея Панина жила с ним.

— Бывшая жена Панина, мама его дочери — однажды приходила ко мне домой… Хотела посоветоваться, что предпринять, когда у нее забрали дочь. Я ведь тоже была в этой ситуации… Панина знаю хорошо — урод.

— С кем вы дружите сейчас?

— Ни с кем. Не хочу. Сейчас все дружат по Интернету, а я так не умею. У меня есть ноутбук, но я по нему мультики смотрю. Дома у меня беспорядок. Квартира на первом этаже старого дома — сыро, обои отклеиваются. Ремонт делать бесполезно — пыталась — все равно отклеиваются.

«Пропали компьютер, шортики, пальто и два портмоне»

Когда верстался номер, Качалина ошарашила нас новостью: