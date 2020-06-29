Подписчики Анфисы Чеховой уличили звезду в злоупотреблении фотошопом.

На днях телеведущая опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в бикини. Чехова села лицом к морю и спиной к камере, продемонстрировав свою фигуру.

"Вы заметили какое необычайно красивое у нас сегодня море?",

— подписала снимок звезда.

@achekhova

Однако поклонники телеведущей обратили внимание не на море, а на непропорциональное тело Чеховой. Подписчики сошлись во мнении, что звезда переусердствовала с фотошопом (авторская орфография и пунктуация сохранены):

"не понятно, зачем такую природную красоту нужно так уфотошопливать, особенно фотов купальнике и особенно человеку, который за бодипозитив и несет это в массы, зачем же так стеснятся, если ты красива, и зачем тогда на видио исключительно в пляжном платье!",

"Анфиса, ну не бывает у такого огромного тела, такая тонкая талия".

Однако нашлись и те, кто встал на защиту звезды, отметив, что Чехова обладает фигурой "песочные часы".