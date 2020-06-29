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Фанаты Чеховой уличили звезду в «исправлении» фигуры 

Мира Маркина 3 часа назад
Подписчики Анфисы Чеховой уличили звезду в злоупотреблении фотошопом.
На днях телеведущая опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в бикини. Чехова села лицом к морю и спиной к камере, продемонстрировав свою фигуру.
"Вы заметили какое необычайно красивое у нас сегодня море?",
— подписала снимок звезда.
@achekhova
Однако поклонники телеведущей обратили внимание не на море, а на непропорциональное тело Чеховой. Подписчики сошлись во мнении, что звезда переусердствовала с фотошопом (авторская орфография и пунктуация сохранены):
"не понятно, зачем такую природную красоту нужно так уфотошопливать, особенно фотов купальнике и особенно человеку, который за бодипозитив и несет это в массы, зачем же так стеснятся, если ты красива, и зачем тогда на видио исключительно в пляжном платье!",
"Анфиса, ну не бывает у такого огромного тела, такая тонкая талия".
Однако нашлись и те, кто встал на защиту звезды, отметив, что Чехова обладает фигурой "песочные часы".
Женский форум
Звёзды , Видео , Анфиса Чехова
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