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«Это элементарная секта»: избитый оператор Собчак рассказал про съемки в монастыре 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
Фото: Teleprogramma.pro
Радио «Комсомольская правда» связалось с оператором и режиссером Сергеем Ерженковым, который ездил с Ксенией Собчак в Среднеуральский монастырь и пострадал там в столкновении с местными верующими. Напомним, скандальная телеведущая отправилась в Екатеринбург, чтобы снять фильм об опальном отце Сергии, который после ряда громких заявлений «захватил» женскую обитель. Но на месте известной журналистке не были рады, на ее съемочную группу напали, разбили и отобрали камеру, да и самой Ксении досталось.
Ерженков как раз приехал в Москву, чтобы показать свою сломанную руку еще одному врачу. После инцидента он снял побои и написал заявление в полицию.
Он рассказал журналистам, что снимал в монастыре три дня, и все было хорошо, а во время второго визита туда неожиданно появились «урки в спортивных костюмах», которые напали на него.
«Монастырь является территорией Екатеринбургской епархии. Мы писали четыре запроса туда. Они говорят: «Мы не контролируем ситуацию». То есть, надо понимать, что отец Сергий не обладает никакими легитимными полномочиями распоряжаться там. Он там никем не является, как и те люди, что нас избили, — пояснил режиссер. — Это элементарная секта, деструктивная абсолютно. Русская православная церковь, к сожалению, запустила ситуацию до такой степени, что уже не контролирует ее».
Ерженков добавил, что у него было четыре флешки со съемками в монастыре, одну из них неизвестные стерли. Но фильм Ксении Собчак все равно будет завершен и опубликован, чтобы люди узнали правду о Среднеуральском монастыре. По его словам, поводом для этого фильма стали свидетельства бывших послушников о том, что в монастыре процветало детское и сексуальное насилие.
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Звёзды , Ксения Собчак , РПЦ , Комсомольская правда
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