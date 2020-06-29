Дочь Заворотнюк лишилась части волос

24-летней Анне Заворотнюк пришлось отрезать часть своих роскошных волос, которые сжег нерадивый мастер.
Девушка рассказала свои подписчикам о неприятности, которая с ней произошла, в своем микроблоге, который она активно ведет в социальной сети Instagram. По словам Анны, она отправилась в модный салон красоты на Рублевке, который пользуется популярностью у публичных личностей и российских звезд, чтобы сделать окрашивание в суперактуальной сегодня технике air touch. Сначала все вроде бы шло по плану, но потом ее волосы сильно нагрелись:
«После того когда мне нанесли краску на волосы и замотали фольгой, я через некоторое время почувствовала что волосы в фольге сильно нагрелись и сказала об этом мастеру, но он меня успокоил и сказал, что это обычная реакция», — объяснила Анна.
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Дочь Анастасии Заворотнюк поверила мастеру и спокойно ждала окончания процедуры. Однако после того как краситель смыли, она испытала настоящий шок — больше половины ее волос оказалась кипенно-белого цвета и выглядела, как мочалка.
«Я взяла прядь волос, и она осталась в моей руке. Вы, наверное, сами догадались, какая была моя реакция — я была просто в ужасе», — добавила она с негодованием.
Вызванный менеджер сначала попыталась обвинить во всем девушку, что, естественно, стало причиной сильной ярости со стороны расстроенной клиентки. В результате салон не стал брать деньги за неудачно сделанное окрашивание, подарил средства для домашнего ухода и предложил сделать салонные процедуры по восстановлению волос, однако настроение девушки было безнадежно испорчено, ведь в ее планы вовсе не входила стрижка.
Поклонники Анны написали ей много поддерживающих слов:
«Красотка, все будет хорошо! Вылечим», «Какой кошмар! Так жаль твои прекрасные волосы! Вот и верь после этого инстаграму, в котором так активно все пиарят этот салон», «Ого! А в чем ваша вина, интересно? В том, видимо, что пришли в их салон», «Пусть это будет последнее несчастье в вашей жизни!», «Какой ужас! Вроде уже каждый среднестатистический мастер сейчас знает какой процент сжигает волосы! Верх непрофессионализма!», «Ань, не расстраивайся, ты все равно очень красивая, а про ситуацию просто сделай выводы и иди дальше, все будет хорошо», «Шоооок! Такие волосы были у Вас! И такой салон, как так можно?», «Не переживайте, вы все равно самая красивая девушка в мире», — написали они в комментариях под постом. Анна же, в свою очередь, ответила, что владелец салона так и не вышел на связь с ней.