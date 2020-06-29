Не так давно во время обсуждения с фанатами своего нового шоу Ивлеева намекнула на то, что новое шоу Анохиной "Супер Айза" ей не понравилось. Анохина, в свою очередь, тут же ответила коллеге, не стесняясь в выражениях (авторская орфография и пунктуация сохранены):

«Можно вывезти кого угодно из деревни, приодеть во все очень модное, и, главное, во все модное сразу. Но деревня внутри тебя будет вечно в тебе. Надеюсь, я ошибаюсь, и мне просто показалось. Точно знаю, что пора бы Насте нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают из быдло человека. Всех подряд унижают и цепляют. Деревня и бабки на лавке версия 2020 года».

Анохина использовала фигуру речи про "девушку в деревне" не просто так: Ивлеева действительно родом из деревни Разметелово Ленинградской области.

@_agentgirl_

Пока Ивлеева никак не комментировала слова Айзы, однако подписчики звезд уверены, — скандала не избежать.