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«Деревня внутри тебя будет вечно в тебе»: Анохина накинулась на Ивлееву 

Мира Маркина 2 часа назад
Айза Анохина публично оскорбила Анастасию Ивлееву.
Не так давно во время обсуждения с фанатами своего нового шоу Ивлеева намекнула на то, что новое шоу Анохиной "Супер Айза" ей не понравилось. Анохина, в свою очередь, тут же ответила коллеге, не стесняясь в выражениях (авторская орфография и пунктуация сохранены):
«Можно вывезти кого угодно из деревни, приодеть во все очень модное, и, главное, во все модное сразу. Но деревня внутри тебя будет вечно в тебе. Надеюсь, я ошибаюсь, и мне просто показалось. Точно знаю, что пора бы Насте нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают из быдло человека. Всех подряд унижают и цепляют. Деревня и бабки на лавке версия 2020 года».
Анохина использовала фигуру речи про "девушку в деревне" не просто так: Ивлеева действительно родом из деревни Разметелово Ленинградской области.
@_agentgirl_
Пока Ивлеева никак не комментировала слова Айзы, однако подписчики звезд уверены, — скандала не избежать.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ивлеева оправдалась за хвастовство роскошной жизнью.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Анастасия Ивлеева , Айза Анохина
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