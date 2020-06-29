На днях телеведущая гуляла по центру столицы, — Малышева прошлась по Цветному бульвару, а также заглянула в Сретенский монастырь.

В ходе прогулки звезда заметила на лавочках одиноких молодых женщин, которые читали книги. Девушки обеспокоили звезду, из-за чего она вспомнила знаменитую фразу Жириновского: "Каждой бабе — по мужику!":

"Как же грустно наблюдать, что женщины — без мужчин. Так не должно быть. Будем надеяться, что дома их ждут мужья".

Свою прогулку Малышева закончила на Красной площади. Многие прохожие узнавали звезду, а она никому не отказывала ни в фотографии, ни в автографе.