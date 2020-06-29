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«Каждой бабе — по мужику!»: Малышеву обеспокоили одинокие москвички 

Мира Маркина 3 часа назад
«Каждой бабе — по мужику!»
Фото: Кадр из шоу "Жить здорово"
Елену Малышеву обеспокоили одинокие москвички.
На днях телеведущая гуляла по центру столицы, — Малышева прошлась по Цветному бульвару, а также заглянула в Сретенский монастырь.
В ходе прогулки звезда заметила на лавочках одиноких молодых женщин, которые читали книги. Девушки обеспокоили звезду, из-за чего она вспомнила знаменитую фразу Жириновского: "Каждой бабе — по мужику!":
"Как же грустно наблюдать, что женщины — без мужчин. Так не должно быть. Будем надеяться, что дома их ждут мужья".
Свою прогулку Малышева закончила на Красной площади. Многие прохожие узнавали звезду, а она никому не отказывала ни в фотографии, ни в автографе.
"Я — фанат Москвы. Я родилась и выросла в Сибири, в Кемерово. Но мы каждый год проездом были в Москве и бесконечно любили этот город. Когда я возвращалась в Кемерово, мне казалось, что все дома — маленькие. Я так люблю Красную площадь, когда она ничем не заставлена: ни строительными лесами, ни катками. Просто чудо!".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева показала переболевшую COVID-19 мать.
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Звёзды , Елена Малышева
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