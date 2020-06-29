41-летняя Джанабаева блеснула фигурой в купальнике

Альбина Джанабаева недавно отметила день рождения своего мужа Валерия Меладзе . Они покинули свой дом и отправились в путешествие. 55-летие артист отпраздновал в кругу родных. Так как лето выдалось жарким, они предпочитают большую часть времени проводить на природе после отмены карантина. На днях певица составила компанию мужу во время велопрогулки. А теперь она решила позагорать на лужайке.

На новых фото 41-летняя Альбина запечатлела себя в трендовом купальнике из сжатой ткани карамельного цвета. Певица предстала без макияжа и укладки. Ее волосы были собраны в небрежный пучок. Она сидела на траве, и делала фото в лучах солнца. Наряд подчеркнул ее пышную грудь и талию. Джанабаева не стала скрывать, что у нее есть морщинки у глаз. При этом она уже может похвастаться легким загаром.

@albinadzhanabaeva

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие даже признались, что завидуют супруге Меладзе. Также девушка прошлась по двору и показала поганки, которые проросли.

«Может, это не поганки», — слышен голос за кадром. По всей видимости, вместе с ней дышал свежим воздухом младший сын Лука, которому скоро исполнится шесть лет. Он также напевал песню, когда мама любовалась цветами в саду.