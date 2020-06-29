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«Наглость зашкаливает»: Соседов разнес Ротару 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Наглость зашкаливает»: Соседов разнес Ротару
Фото: Рамблер
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певицу Софию Ротару. Артистка пожаловалась на то, что из-за пандемии коронавируса потеряла 42 миллиона рублей. Об этом сообщает "Собеседник".
Соседов возмутился таким заявлением Ротару. По его мнению, "долларовой мультимиллионерше" должно быть смешно говорить о потере 42 миллионов.
"Сотни тысяч людей остались без денег, а многие из них вообще лишились работы. Бизнес в жалком положении находится: многие разорились. И в этих условиях сообщать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла какие-то миллионы, — смешно и абсурдно. Такие заявления делать непозволительно и даже преступно", — считает Соседов.
По его словам, артистка ничего не потеряла, по сравнению с другими людьми.
"Эта супербогатая женщина заработала себе на несколько жизней вперед. Какая цель писать о потерянных миллионах? Чтобы все пожалели мультимиллионершу? Может, она хочет помощи попросить у государства? Может, ей нужны десять тысяч рублей, которые выплачивает на детей государство? Наглость зашкаливает! Если бы в моем присутствии прозвучали такие вещи, я бы разнес в пух и прах человека, который так говорит. Камня на камне не оставил бы".
Концертный директор Ротару заявил, что певица зарабатывает на корпоративах миллионы. Однако Соседов убежден, что это неправда.
"Она уже не стоит таких денег. 60-80 тысяч долларов — да. Но даже это много. Даже двадцать тысяч долларов платить за абсолютно фанерный концерт — много. Не надо изображать, что Ротару так же популярна, как и тридцать лет назад. Она уже давно не имеет такого успеха, как ранее. Не надо рассказывать сказки, что Соня востребована. У молодежи другие кумиры, но никак не Ротару или Пугачева".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Волочкова устроила скандал с полицией.
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