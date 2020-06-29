«Наглость зашкаливает»: Соседов разнес Ротару 

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Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певицу Софию Ротару . Артистка пожаловалась на то, что из-за пандемии коронавируса потеряла 42 миллиона рублей. Об этом сообщает "Собеседник".

Соседов возмутился таким заявлением Ротару. По его мнению, "долларовой мультимиллионерше" должно быть смешно говорить о потере 42 миллионов.

"Сотни тысяч людей остались без денег, а многие из них вообще лишились работы. Бизнес в жалком положении находится: многие разорились. И в этих условиях сообщать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла какие-то миллионы, — смешно и абсурдно. Такие заявления делать непозволительно и даже преступно", — считает Соседов.

По его словам, артистка ничего не потеряла, по сравнению с другими людьми.

"Эта супербогатая женщина заработала себе на несколько жизней вперед. Какая цель писать о потерянных миллионах? Чтобы все пожалели мультимиллионершу? Может, она хочет помощи попросить у государства? Может, ей нужны десять тысяч рублей, которые выплачивает на детей государство? Наглость зашкаливает! Если бы в моем присутствии прозвучали такие вещи, я бы разнес в пух и прах человека, который так говорит. Камня на камне не оставил бы".

Концертный директор Ротару заявил, что певица зарабатывает на корпоративах миллионы. Однако Соседов убежден, что это неправда.