У Надежды Бабкиной нашли недвижимость за рубежом 

У российской певицы и художественного руководителя московского театра «Русская песня» Надежды Бабкиной нашли недвижимость за рубежом. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Бабкина задекларировала две квартиры в столице — 124 и 112 квадратных метров. Также у певицы есть дом в Подмосковье площадью 310 «квадратов» с баней и гаражом на участке. Рыночная стоимость этих объектов недвижимости начинается от 100 миллионов рублей.

Также у артистки имеются две квартиры в Болгарии площадью в 79 и 96 «квадратов». Заграничное жилье Бабкиной оценили в 10 миллионов рублей.

Возлюбленный певицы Евгений Гор живет с ней в гостевом браке. У мужчины есть и своя квартира, и дом в Подмосковье, правда, их метраж несколько меньше, чем жилья Бабкиной. Однако, как пишет издание, обустроено все с большим вкусом.

Также сообщается, что в среднем артистка зарабатывает 33,37 миллиона рублей в год. Средняя цена рекламного контракта с Бабкиной сроком на три месяца может составлять два миллиона рублей.