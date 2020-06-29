«Бари доверял не тем людям, которым следовало»

Бари Алибасов долго не выходил на связь. Оказалось, что продюсер попал в психиатрическую лечебницу. По словам Юлии Вербицкой, сейчас он не в лучшем состоянии. Однако, где именно находится Алибасов, она раскрыть не может.

Адвокат рассказала, что на данный момент актриса Лидия Федосеева-Шукшина пытается добиться встречи с супругом.

"Очевидно, что люди, которые окружали его, были не вполне добросовестны. Скорее всего, Бари Каримович доверял не тем людям, которым следовало, и они заинтересованы в том, чтобы Алибасов пробыл там как можно дольше", — поделилась Вербицкая.

Она добавила, что от Федосеевой-Шукшиной скрыли дату госпитализации и название клиники.