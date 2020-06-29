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Стали известны подробности госпитализации Алибасова 

Анастасия Иванова 4 часа назад
«Бари доверял не тем людям, которым следовало»
Фото: globallookpress.com
Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая рассказала о госпитализации музыкального продюсера Бари Алибасова. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Бари Алибасов долго не выходил на связь. Оказалось, что продюсер попал в психиатрическую лечебницу. По словам Юлии Вербицкой, сейчас он не в лучшем состоянии. Однако, где именно находится Алибасов, она раскрыть не может.
Адвокат рассказала, что на данный момент актриса Лидия Федосеева-Шукшина пытается добиться встречи с супругом.
"Очевидно, что люди, которые окружали его, были не вполне добросовестны. Скорее всего, Бари Каримович доверял не тем людям, которым следовало, и они заинтересованы в том, чтобы Алибасов пробыл там как можно дольше", — поделилась Вербицкая.
Она добавила, что от Федосеевой-Шукшиной скрыли дату госпитализации и название клиники.
"Сейчас она не может до него дозвониться, мы не получаем информации от его окружения. Мы выяснили, в какой больнице находится Бари Каримович, и предпринимаем попытки, чтобы встреча мужа и жены состоялась", — рассказала адвокат актрисы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бари Алибасов оказался в психбольнице.
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Женский форум 5
Звёзды , Лидия Федосеева-шукшина , Юлия Вербицкая , Бари Алибасов
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