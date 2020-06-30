Галина Янко прокомментировала желание певца завести семью.

Николай Басков удивил поклонников признанием: оказывается, 43-летний певец внезапно осознал, что хочет семью и детей. Артист, который развелся 13 лет назад, некоторое время гостил у друзей, являющихся многодетными родителями, и понял, что «это такое счастье». По словам Баскова, он уже нагулялся. Теперь Николая хочется «простого счастья с любимой». WomanHit.ru решил узнать у ясновидящей Галины Янко, стоит ли поклонникам в ближайшем будущем ждать свадьбу артиста.

«Невероятно талантливый и харизматичный Николай Басков все же решил после 13 лет одиночества снова обрести семейное счастье. Судьба у него долгая и яркая. Сейчас у него идет череда волнений, он в постоянном поиске и относительно творческой линии, и относительно личной жизни. Следующий год у него, можно сказать, семейный. Он встретит девушку своей мечты, с которой сможет построить отношения и семейный очаг. Его невеста будет не из Москвы и, как показывают карты, не из шоу-бизнеса, но где-то рядом. Она будет младше Николая. В ней его будет устраивать практически все, и пара за короткий срок примет решение узаконить свои отношения».

«В этом году Николай будет готовиться к этому не только морально, но и физически. Он будет проходить обследования и займется своим здоровьем. Не могу сказать, что у него какие-то глобальные проблемы, но все же если вовремя обращаться к врачам, проблем будет меньше. Счастливый день для Николая — среда, поэтому все судьбоносные и важные решения лучше принимать в эти дни. Что касается творчества, то в конце года Николай подарит своим поклонникам новый хит, а в следующем году — новое шоу».