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Ясновидящая о Николае Баскове: «Его невеста будет не из Москвы» 

WomanHit.ru 2 часа назад
Галина Янко прокомментировала желание певца завести семью.
Николай Басков удивил поклонников признанием: оказывается, 43-летний певец внезапно осознал, что хочет семью и детей. Артист, который развелся 13 лет назад, некоторое время гостил у друзей, являющихся многодетными родителями, и понял, что «это такое счастье». По словам Баскова, он уже нагулялся. Теперь Николая хочется «простого счастья с любимой». WomanHit.ru решил узнать у ясновидящей Галины Янко, стоит ли поклонникам в ближайшем будущем ждать свадьбу артиста.
«Невероятно талантливый и харизматичный Николай Басков все же решил после 13 лет одиночества снова обрести семейное счастье. Судьба у него долгая и яркая. Сейчас у него идет череда волнений, он в постоянном поиске и относительно творческой линии, и относительно личной жизни. Следующий год у него, можно сказать, семейный. Он встретит девушку своей мечты, с которой сможет построить отношения и семейный очаг. Его невеста будет не из Москвы и, как показывают карты, не из шоу-бизнеса, но где-то рядом. Она будет младше Николая. В ней его будет устраивать практически все, и пара за короткий срок примет решение узаконить свои отношения».
«В этом году Николай будет готовиться к этому не только морально, но и физически. Он будет проходить обследования и займется своим здоровьем. Не могу сказать, что у него какие-то глобальные проблемы, но все же если вовремя обращаться к врачам, проблем будет меньше. Счастливый день для Николая — среда, поэтому все судьбоносные и важные решения лучше принимать в эти дни. Что касается творчества, то в конце года Николай подарит своим поклонникам новый хит, а в следующем году — новое шоу».
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Женский форум 1
Звёзды , Видео , Николай Басков
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