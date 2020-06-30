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Мирославе Карпович угрожают фанаты Агаты Муцениеце 

WomanHit.ru и ещё 2 4 часа назад
За актрису вступились преданные поклонники.
На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что Павел Прилучный встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович — известно, что пара вместе играет в спектакле «Косметика врага», но в последнее время их стали все чаще видеть вне театра.
Некоторые считают, что они сблизились еще до развода актера с Агатой Муцениеце, официально оформленного 15 июня. И хотя представитель Прилучного уже опровергал эту информацию, поклонники продолжают думать, что общение с Мирославой смогло стать одной их причин расставания Павла и Агаты, которые еще до объявления о разводе брали паузу в своих, судя по всему, напряженных отношениях.
Страницу Карпович в соцсети стали атаковать фанаты Муцениеце. На девушку посыпались обвинения в том, что она разрушила известную крепкую семью, некоторые даже шлют ей сообщения с прямыми угрозами — пытаются запугать расправой. Но актриса предпочитает не реагировать на придирки и не комментирует слухи о романе с Прилучным.
«Ребята, которые состоят в клубе фанатов бывшей жены Прилучного и как-то пытаются угрожать, помните! Статья 119 УК РФ предполагает лишение свободы на срок до семи лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет! Помните просто об этом!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— пишут преданные поклонники Миры.
Отметим, что теледива всегда тщательно скрывала детали своей личной жизни, об ее избранниках сегодня практически ничего не известно.
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Женский форум 1
Звёзды , Видео , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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