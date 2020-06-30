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Порошина вспомнила, как Хабенский спас ее от смерти 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Порошину спас от смерти Хабенский
Фото: @khabensky_fund
Актриса Мария Порошина стала гостьей передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Артистка вспомнила случай на съемках, который чуть не привел к трагедии.
Съемки проходили в питерском метро, в этот день снимали массовые сцены, а кроме того, момент, когда герои Порошиной и Хабенского видят друг друга и влюбляются. Актрису случайно толкнули и ее нога застряла между поездом и перроном. В этот момент раздалось предупреждение о том, что поезд отходит. Хабенский отреагировал молниеносно.
«Костя резко меня вытаскивает. Он один раз дернул меня со всей силы. Через секунду поезд тронулся. Костя меня спас. Спасибо Косте. Мы в тот момент встали друг напротив друга. У меня был такой ужас в глазах. Этот кадр в итоге взяли в кино», — рассказала Порошина.
Напомним, фильм Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" вышел в прокат в 2004 году и быстро стал популярным.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро разнесла Волочкову за скандал с полицейскими.
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Звёзды , Мария Порошина , Тимур Бекмамбетов
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