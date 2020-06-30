Порошину спас от смерти Хабенский

Актриса Мария Порошина стала гостьей передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Артистка вспомнила случай на съемках, который чуть не привел к трагедии.

Съемки проходили в питерском метро, в этот день снимали массовые сцены, а кроме того, момент, когда герои Порошиной и Хабенского видят друг друга и влюбляются. Актрису случайно толкнули и ее нога застряла между поездом и перроном. В этот момент раздалось предупреждение о том, что поезд отходит. Хабенский отреагировал молниеносно.

«Костя резко меня вытаскивает. Он один раз дернул меня со всей силы. Через секунду поезд тронулся. Костя меня спас. Спасибо Косте. Мы в тот момент встали друг напротив друга. У меня был такой ужас в глазах. Этот кадр в итоге взяли в кино», — рассказала Порошина.