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Аниту Цой увезли в больницу с коронавирусом 

Екатерина Ёлкина 51 минуту назад
Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из столичных клиник. Об этом рассказала пресс-секретарь артистки Анна Кружель, передает РИА Новости.
"Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", — сообщила пресс-секретарь.
Также пресс-секретарь отметила, что Анита Цой соблюдала режим самоизоляции с первых дней его введения и не пренебрегала другими мерами предосторожности. Где могла заразиться певица, сейчас предположить трудно.
Ранее "Рамблер" писал о том, что скандальный блогер Лена Миро разнесла балерину Волочкову за скандал с полицейскими.
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Звёзды , Видео , Анита Цой , Лена Миро , РИА Новости
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