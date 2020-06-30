Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из столичных клиник. Об этом рассказала пресс-секретарь артистки Анна Кружель, передает РИА Новости.

"Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", — сообщила пресс-секретарь.

Также пресс-секретарь отметила, что Анита Цой соблюдала режим самоизоляции с первых дней его введения и не пренебрегала другими мерами предосторожности. Где могла заразиться певица, сейчас предположить трудно.