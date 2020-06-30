Бывшая миллиардерша оголила грудь

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Успешная предпринимательница Кайли Дженер, младшая сестра знаменитой Ким Кардашьян , показала фанатам фото в максимально откровенном нижнем белье. Кадр опубликован на странице девушки в Instagram.

@kyliejenner

На Кайли украшенный стразами розовый бюстгальтер, который полностью открывает грудь. Кроме того, девушка надела розовый парик и сделала нежный макияж в розовых тонах. Поклонникам она предложила угадать ее любимый цвет. Фанаты завалили Кайли комплиментами и наставили тысячи лайков.

Напомним, что в мае девушку лишили статуса самой молодой милиардерши в мире.