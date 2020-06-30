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Дочь Джонни Деппа вышла на улицу без нижнего белья 

Lenta.ru 2 часа назад
Дочь Джонни Деппа вышла на улицу без нижнего белья
Фото: @lilyrose_depp
Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради, появилась на публике в откровенном наряде без нижнего белья. Ее снимки публикует издание Daily Mail.
21-летняя знаменитость прошлась по улицам Парижа без бюстгальтера в короткой черной юбке с заниженной талией и туфлях на небольшом каблуке в тон. Депп также надела облегающий кроп-топ зеленого цвета и солнечные очки, а волосы она собрала в пучок. Кроме того, на размещенных снимках модель держит в руках маленькую черную сумку люксового бренда Chanel.
@dreamylilyrose
18 июня Лили-Роуз Депп вышла на пробежку в бюстгальтере и подверглась критике. Папарацци сфотографировали актрису во время занятий спортом в Лос-Анджелесе в спортивном бюстгальтере с анималистичным принтом, коротких шортах и кроссовках бренда Nike. Поклонники Депп обругали ее внешний вид в соцсетях и сравнили ее фигуру с гладильной доской.
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Звёзды , Джонни Депп , Ванесса Паради , Лили-Роуз Депп , Chanel
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