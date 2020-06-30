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Фанаты Муцениеце угрожают Карпович из-за Прилучного 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Накануне СМИ писали о том, что у Павла Прилучного появилась новая подруга — актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу "Папины дочки". Они играют в одном спектакле, но в последнее время их стали замечать вместе и вне театра.
Пока представители Павла Прилучного опровергают эти слухи, поклонники его бывшей жены — актрисы Агаты Муцениеце — решили встать на защиту своей любимицы. Фанаты Муцениеце атакуют Карпович в соцсетях, они обвиняют ее в том, что она увела мужа из семьи, но актриса никак не реагирует на нападки.
Кстати, о личной жизни Карпович известно довольно мало, актриса предпочитает не афишировать подробности.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро разнесла Волочкову за скандал с полицией.
Звёзды , Видео , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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