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Накануне СМИ писали о том, что у Павла Прилучного появилась новая подруга — актриса Мирослава Карпович , известная по сериалу "Папины дочки". Они играют в одном спектакле, но в последнее время их стали замечать вместе и вне театра.

Пока представители Павла Прилучного опровергают эти слухи, поклонники его бывшей жены — актрисы Агаты Муцениеце — решили встать на защиту своей любимицы. Фанаты Муцениеце атакуют Карпович в соцсетях, они обвиняют ее в том, что она увела мужа из семьи, но актриса никак не реагирует на нападки.

Кстати, о личной жизни Карпович известно довольно мало, актриса предпочитает не афишировать подробности.