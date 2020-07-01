О том, что этот период стал непростым в семейной жизни Гарика Кристины , рассказал их знакомый, основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян

В июне стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. Тогда они заявили, что в этом виноваты только они сами, а не кто-то третий и тем более не скандальный фильм «Текст».

Но именно после выхода картины на экраны на Кристину обрушилась критика за непристойное поведение (в фильме Клима Шипенко она снялась с Иваном Янковским в откровенной сцене, граничащей с фильмом для взрослых). Досталось и Гарику Харламову, который стойко защищал супругу от нападок хейтеров.

«Твоя жена голая вон что вытворяет на экране, а ты все это терпишь?», — летели в его адрес обвинения (это самое пристойное, что можно процитировать, — прим. ред.).

Харламов не уставал повторять, что женился на актрисе и это часть ее работы. Асмус в свою очередь отмечала, что муж дал согласие на ее участие в постельной сцене. Страсти не утихали несколько недель.

И теперь, когда семья все же распалась, стало известно, как тяжело было Харламову в тот период. Его друг, основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян рассказал в интервью Софико Шеварнадзе , что Гарику было очень нелегко после выхода «Текста».

«Он тогда натерпелся из-за всего этого, но держался молодцом, — отметил Артур. — Что поделаешь, это жизнь. У Гарика миллионы подписчиков в социальных сетях. И не всех можно назвать условно нормальными, хотя они себе такими и кажутся».

Во время объявления о разводе Харламов и Асмус отметили, что стараются сохранить хорошие отношения и будут вместе растить дочь Настю.