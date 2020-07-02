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Брежнева изумила Сеть голой грудью 

Киноафиша и ещё 4 47 минут назад
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Фото: Киноафиша
Певица отметила, что платье, которое она надела в новом клипе, весит пять кг.
Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге свою фотографию в платье, которое было использовано в клипе «ВЕЧЕРиНОЧКА», записанном певицей вместе с Дмитрием Монатиком.
@ververa
Вера добавила в пост эскиз этого необычного костюма, который художники создавали именно для нее. Она отметила, что понадобилась всего одна примерка, чтобы чудесное платье из золотых нитей и камней идеально село на ее фигуру, а также рассказала о некоторых интересных фактах относительно этого наряда.
«Если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км. Недавно я танцевала в нем под дождем, и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть еще лучше. Платье весит пять кг, и когда ты берешь его в руки — оно тяжелое, но, когда надеваешь на себя, благодаря специальным конструкциям, перестаешь вообще ощущать его на теле. Именно поэтому я так легко и с довольствием двигалась в нем, танцуя на столе, ну, вы видели», — сообщила Брежнева поклонникам.
Многие с восторгом отметили, что платье действительно необыкновенное, но главное его достоинство в том, что оно подчеркивает все прелести фигуры певицы.
«Платье — произведение искусства! Образ крутой!», «Ай, Вера, грудь же видно, засветила!», «Какая необычная, супер», «Потрясающая, вся сияешь, просто как бриллиант!», «Крайне откровенно, но с такой фигурой вовсе не грех надеть», «Шик и блеск!», «Ого, бюст, пикантно!», «Это просто что-то неземное! Вера, Вы выглядите умопомрачительно, — комментируют образ звезды ее подписчики.
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Звёзды , Вера Брежнева
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