Брежнева изумила Сеть голой грудью 

Певица отметила, что платье, которое она надела в новом клипе, весит пять кг.

Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге свою фотографию в платье, которое было использовано в клипе «ВЕЧЕРиНОЧКА», записанном певицей вместе с Дмитрием Монатиком.

@ververa

Вера добавила в пост эскиз этого необычного костюма, который художники создавали именно для нее. Она отметила, что понадобилась всего одна примерка, чтобы чудесное платье из золотых нитей и камней идеально село на ее фигуру, а также рассказала о некоторых интересных фактах относительно этого наряда.

«Если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км. Недавно я танцевала в нем под дождем, и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть еще лучше. Платье весит пять кг, и когда ты берешь его в руки — оно тяжелое, но, когда надеваешь на себя, благодаря специальным конструкциям, перестаешь вообще ощущать его на теле. Именно поэтому я так легко и с довольствием двигалась в нем, танцуя на столе, ну, вы видели», — сообщила Брежнева поклонникам.

Многие с восторгом отметили, что платье действительно необыкновенное, но главное его достоинство в том, что оно подчеркивает все прелести фигуры певицы.