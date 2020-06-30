«Предложили срубить баблишка на грудничках»

Внимание Миро привлекла позиция Решетовой относительно прививок. Сначала модель написала пост, в котором заявила, что не будет вакцинировать своего ребенка, чтобы у него "укреплялся иммунитет". Спустя несколько дней Решетова кардинально изменила свое отношение к прививкам.

"Решеткина решила, что ей с антипрививочницами — по пути. Этому я не удивилась нисколько, так как Тимкина дылда — откровенная тупица. Правда, спустя несколько дней, Настя переобулась на лету и поддержала идею детских прививок"

Блогер заявила, что подобная смена позиций — это хорошо. При этом, она отметила одну деталь — модель указала название клиники и фамилию врача. Именно поэтому Миро уверена, что Решетова сделала рекламу за деньги.

Блогер предположила, что после поста о прививках в комментариях у модели разгорелось бурное обсуждение. Благодаря этому одна из московских клиник заказала у нее рекламу.