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Миро разнесла Решетову за рекламу прививок 

Елизавета Назарова 3 часа назад
«Предложили срубить баблишка на грудничках»
Фото: @volkonskaya.reshetova
Лена Миро обвинила Анастасию Решетову за то, что та зарабатывает деньги на рекламе детской клиники. Об этом она высказалась в своем блоге.
Внимание Миро привлекла позиция Решетовой относительно прививок. Сначала модель написала пост, в котором заявила, что не будет вакцинировать своего ребенка, чтобы у него "укреплялся иммунитет". Спустя несколько дней Решетова кардинально изменила свое отношение к прививкам.
"Решеткина решила, что ей с антипрививочницами — по пути. Этому я не удивилась нисколько, так как Тимкина дылда — откровенная тупица. Правда, спустя несколько дней, Настя переобулась на лету и поддержала идею детских прививок"
Блогер заявила, что подобная смена позиций — это хорошо. При этом, она отметила одну деталь — модель указала название клиники и фамилию врача. Именно поэтому Миро уверена, что Решетова сделала рекламу за деньги.
Блогер предположила, что после поста о прививках в комментариях у модели разгорелось бурное обсуждение. Благодаря этому одна из московских клиник заказала у нее рекламу.
"Когда нас накрыл коронавирус, Настя решила заработать на продаже антисептиков для рук, продавая их по 500 рублей за пузырек. Объяснила тем, что ей тоже деньги нужны. Предложили срубить баблишка на грудничках — можно и убеждения кардинально пересмотреть. Пары дней для этого — вполне достаточно"
Ранее "Рамблер" сообщал, что в семье Даны Борисовой произошел скандал.
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Женский форум 3
Звёзды , Анастасия Решетова , Лена Миро , Дана Борисова
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