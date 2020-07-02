«Это из порнофильма?»: откровенное фото Бони

Естественно, что пранкеры молчать об этом не стали, подняв экс-возлюбленную Степана Меньщикова и Алекса Смерфита на смех. Солнцев поддержал бывшую коллегу по телестройке.

«Мне не нравится, когда человека разводят. Когда его намеренно вводят в ситуацию, где вектор его поведения предопределен. Начинают его насаживать на денежный крючок. Это низко. Боня — красивая, со своей придурью, но никому зла не делающая. Мы можем смеяться друг над другом, критически анализировать, но подлости — нет»,

— сказал Рустам.

Он обратил внимание, что Боня — одинокая женщина с ребенком, и деньги ей нужны особенно. Любопытно, что свои слова защиты в адрес пострадавшей светской львицы он украсил архивным кадром из своего прошлого участия в проекте «Дом-2».

На откровенном снимке Виктория предстает в одном нижнем белье, примерив трусики с кружевными рюшами и лиф. Реакция фолловеров на пост Солнцева была бурной.

Teleprogramma.pro

«Это кадры из порнофильма?», «Ой, какие аппетитки», «О боже, Рус, какой ты сексуальный», «Такое фото шикардоское, уффф, хороши! Люблю!», «Не тебе рассуждать о порядочности», «Вы в фильме для взрослых что ли снимались?», — прокомментировали увиденное пользователи Сети.