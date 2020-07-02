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«Это из порнофильма?»: Солнцев слил в Сеть откровенное фото Бони из прошлого 

Teleprogramma.pro и ещё 12 1 час назад
«Это из порнофильма?»: откровенное фото Бони
Фото: Teleprogramma.pro
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев оригинальным образом решил защитить Викторию Боню, которая подверглась атаке пранкеров. Напомним, интернет-шутники Лексус и Вован попросили девушку записать видео, призывающее голосовать против поправок в Конституцию (по легенде — для бизнесмена Евгения Чичваркина). Сторговавшись на 10 тысячах евро, девушка согласилась.
Естественно, что пранкеры молчать об этом не стали, подняв экс-возлюбленную Степана Меньщикова и Алекса Смерфита на смех. Солнцев поддержал бывшую коллегу по телестройке.
«Мне не нравится, когда человека разводят. Когда его намеренно вводят в ситуацию, где вектор его поведения предопределен. Начинают его насаживать на денежный крючок. Это низко. Боня — красивая, со своей придурью, но никому зла не делающая. Мы можем смеяться друг над другом, критически анализировать, но подлости — нет»,
— сказал Рустам.
Он обратил внимание, что Боня — одинокая женщина с ребенком, и деньги ей нужны особенно. Любопытно, что свои слова защиты в адрес пострадавшей светской львицы он украсил архивным кадром из своего прошлого участия в проекте «Дом-2».
На откровенном снимке Виктория предстает в одном нижнем белье, примерив трусики с кружевными рюшами и лиф. Реакция фолловеров на пост Солнцева была бурной.
Teleprogramma.pro
«Это кадры из порнофильма?», «Ой, какие аппетитки», «О боже, Рус, какой ты сексуальный», «Такое фото шикардоское, уффф, хороши! Люблю!», «Не тебе рассуждать о порядочности», «Вы в фильме для взрослых что ли снимались?», — прокомментировали увиденное пользователи Сети.
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Звёзды , Рустам Солнцев , Виктория Боня , Евгений Чичваркин , Степан Меньщиков
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