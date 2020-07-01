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73-летнюю Варлей запечатлели в бикини на пляже 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
73-летнюю Варлей запечатлели в бикини на пляже
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Полвека прошло с момента выхода знаменитой картины Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Многим запомнился фильм в том числе благодаря участию в нем «комсомолки, спортсменки, красавицы» Натальи Варлей. Миниатюрная, энергичная и яркая она поразила в самое сердце миллионы советских зрителей. Да и для самой актрисы эта лента стала своеобразной визитной карточкой.
Сейчас в свои 73 года Наталья Варлей — счастливая мама двоих сыновей и взрослого внука, она по-прежнему неунывающая и отлично выглядит. Звезда, хоть и перестала сниматься в кино (последний раз засветилась в 2006-м в фантастической ленте «Волкодав из рода Серых Псов»), часто бывает гостьей различных фестивалей, ездит на курорты.
На одном из таких Варлей отправилась загорать на пляж, где и попала в объектив фотокорреспондента «Комсомольской правды».
Актриса для своих лет великолепно выглядит и в отличной форме. Как пишет КП, Наталья часто посещает сауну и баню, каждый день с утра моет волосы и принимает горячую ванну, после чего любит холодный душ.
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Звёзды , Борис Кудрявов , Леонид Гайдай , Наталья Варлей , Комсомольская правда
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