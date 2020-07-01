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Продюсер Харламова раскрыла причину его развода с Асмус 

News.ru и ещё 2 4 часа назад
Названа причина развода Харламова и Асмус
Фото: News.ru
Продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с Гариком Харламовым с 2003 года, рассказала о слабостях артиста, а также назвала истинную, по её мнению, причину развода с Кристиной Асмус. Сазыкина уверена, что никакой измены ни с одной, ни с другой стороны не было, так как у Гарика Харламова «скверный характер».
Продюсер рассказала, что артист — «страшный игроман», не прочь выпить и «любил травку».
Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело — мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми,
— приводит откровения Сазыкиной KP.RU.
Продюсер рассказала, что Харламова не очень-то устраивал карьеризм жены, а Асмус в последнее время стала набирать популярность и пошла вверх по карьерной лестнице.
Но несмотря на множество причин для развода, артист очень переживает по поводу расставания с женой, с которой прожил восемь лет. С первой женой Харламов расстался в «ненависти», а со второй договорился остаться в друзьях ради дочки, утверждает продюсер.
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Женский форум
Звёзды , Гарик Харламов , Олеся Сазыкина , Кристина Асмус , Комсомольская правда
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