Названа причина развода Харламова и Асмус

Продюсер Олеся Сазыкина , которая работала с Гариком Харламовым с 2003 года, рассказала о слабостях артиста, а также назвала истинную, по её мнению, причину развода с Кристиной Асмус . Сазыкина уверена, что никакой измены ни с одной, ни с другой стороны не было, так как у Гарика Харламова «скверный характер».

Продюсер рассказала, что артист — «страшный игроман», не прочь выпить и «любил травку».

Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело — мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми,

— приводит откровения Сазыкиной KP.RU.

Продюсер рассказала, что Харламова не очень-то устраивал карьеризм жены, а Асмус в последнее время стала набирать популярность и пошла вверх по карьерной лестнице.

Но несмотря на множество причин для развода, артист очень переживает по поводу расставания с женой, с которой прожил восемь лет. С первой женой Харламов расстался в «ненависти», а со второй договорился остаться в друзьях ради дочки, утверждает продюсер.