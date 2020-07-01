Сколько звезды платят за обучение детей 

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«Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры»

«Деревня и бабки на лавке»: Айза напомнила Ивлеевой, что дорогие «шмотки» не делают из быдла человека