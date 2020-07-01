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Сколько звезды платят за обучение детей 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Сколько звезды платят за обучение детей
Фото: Teleprogramma.pro
Корреспонденты КП выяснили, сколько платят звезды за образование своих отпрысков в престижных школах и гимназиях. Относительно недорого обходится обучение внуков Надежды Бабкиной, детей Анны Банщиковой, Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна и Ксении Бородиной, которые числятся в гимназии им. Е. М. Примакова.
Главная фишка школы — билингвальная система, благодаря которой школьники свободно владеют иностранными языками. С детьми занимаются зарубежные преподаватели. Родители платят в год 700 тыс. руб.
1 млн 422 тыс. за год обучения своих наследников в Ломоносовской школе отдают Екатерина Климова, Владимир Соловьев, Анна Седокова, Михаил Пореченков. Учебное заведение отличается усиленной охраной и малым количеством детей в классах.
Александр Ревва, Ани Лорак, Зара и певица Слава платят Павловской гимназии в год еще больше — 1 млн 475 тыс. руб. При этом школа практикует обязательный аванс в 205 тыс. руб. в начале обучения.
Ранее мы писали о Дмитрии Шепелеве, который тоже решил не скупиться на обучение своего сына от Жанны Фриске Платона. Малыш уже окончил предшколу, а осенью отправится в первый класс элитной школы в центре Москвы. Цена вопроса — 1 млн 400 тыс. рублей.
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Звёзды , Михаил Галустян , Михаил Пореченков , Анна Седокова , Гарик Мартиросян , Жанна Фриске , Владимир Соловьев , Ксения Бородина , Екатерина Климова , Дмитрий Шепелев , Александр Ревва , Анна Банщикова
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