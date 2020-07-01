Как живет первый муж Юлии Началовой 

Первый раз Юля Началова вышла замуж за солиста группы «Премьер министр» Дмитрия Ланского. Однако брак просуществовал всего три года. Супруги разошлись, облив друг друга доброй порцией взаимных упреков.

По словам певицы, муж ей изменял с другими женщинами и заставлял сидеть на изнуряющих диетах. По словам Юлии, из-за переживаний по поводу развода она похудела на 25 килограммов, именно тогда начались первые проблемы со здоровьем.

После смерти певицы ее отец обвинил Ланского, что это из-за него Юля подорвала здоровье. Якобы ему не нравились полные женщины и Юля в угоду мужу постоянно сидела на изнуряющих диетах, чем испортила себе здоровье. Принимала специальные препараты для похудения, которые вызывают бесплодие.

Скандал разгорелся нешуточный. Ланской оскорбился, потребовал публичных извинений и даже собирался подать в суд.

Сегодня Дмитрию Ланскому 42 года. Он женат на телевизионном режиссере Екатерине Сапожниковой. У него двое детей — дочь София и сын Платон. Отношения в семье прекрасные, несмотря на то, что вторая жена тоже не худышка. Дмитрий продолжает карьеру певца, а Екатерина снимает ему клипы.

На похороны Юли Дмитрий, несмотря на обвинения, все же пришел.