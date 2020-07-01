Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Просто носите эту чертову маску»: Дженнифер Энистон крайне обеспокоена коронавирусом 

Teleprogramma.pro и ещё 1 28 минут назад
«Просто носите эту чертову маску»
Фото: Teleprogramma.pro
В минувший вторник, 30 июня, Дженнифер Энистон выложила новый пост в свой личный аккаунт в Instagram. Там она подробно объяснила, почему люди должны «носить чертовы защитные маски» для защиты от коронавируса.
Звезда сериала «Друзья» объяснила, что понимает, что маски неудобны, но куда хуже то, что бизнес терпит крах, многие заведения закрываются навсегда, а врачи жертвуют своими силами и здоровьем, чтобы остановить пандемию. И жертв могло быть гораздо меньше, если бы все люди ответственно подходили к ношению средств защиты.
«Я действительно верю в доброту людей, поэтому я знаю, что мы можем сделать это. Но все же есть много людей в нашей стране, отказывающихся предпринять необходимые шаги, чтобы сгладить кривую пандемии. Люди, похоже, больше обеспокоены тем, что их права нарушают, когда просят носить маски. Эта простая и эффективная рекомендация политизируется в ущерб человеческим жизням. Если вы заботитесь о человеческой жизни, пожалуйста, просто носите эту чертову маску и просите всех окружающих делать тоже самое» — заявила Энистон.
Видео дня. Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Teleprogramma.pro: последние новости
Неувядающая красота: 73-летнюю Наталью Варлей запечатлели в бикини на пляже Неувядающая красота: 73-летнюю Наталью Варлей запечатлели в бикини на пляже «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» «Один из самых эффектных фасонов»: 49-летняя Хмельницкая показала стройную фигуру в монокини «Один из самых эффектных фасонов»: 49-летняя Хмельницкая показала стройную фигуру в монокини
Женский форум
Звёзды , Дженнифер Энистон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогерша показала, что скрывается за фото в Инстаграм
Блогерша показала, что скрывается за фото в Инстаграм
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Куда пропала актриса Лянка Грыу?
Куда пропала актриса Лянка Грыу?
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
02:53
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
Красота
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
02:49
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
Дом и сад Здоровье
Врачи предупредили об опасности борщевика
03:18
Врачи предупредили об опасности борщевика
Здоровье
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
03:11
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
Звёзды
Девушки, переборщившие с бодибилдингом
12:03
Девушки, переборщившие с бодибилдингом
Красота
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
03:38
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение