«Просто носите эту чертову маску»

В минувший вторник, 30 июня, Дженнифер Энистон выложила новый пост в свой личный аккаунт в Instagram. Там она подробно объяснила, почему люди должны «носить чертовы защитные маски» для защиты от коронавируса.

Звезда сериала «Друзья» объяснила, что понимает, что маски неудобны, но куда хуже то, что бизнес терпит крах, многие заведения закрываются навсегда, а врачи жертвуют своими силами и здоровьем, чтобы остановить пандемию. И жертв могло быть гораздо меньше, если бы все люди ответственно подходили к ношению средств защиты.