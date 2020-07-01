Волочкова оправдалась за «шапито» в Дивеево

Поведение балерины, вступившей в конфликт с полицейскими в селе Дивеево, куда она на днях ездила, несмотря на карантин, вызвало бурю обсуждения в Сети. Сама же Волочкова лишь теперь решила нарушить молчание.

В своем личном аккаунте балерина высказала свою точку зрения на сложившуюся ситуацию, по традиции закрыв пост от комментариев.

Волочкова объяснила, что приехала в Дивеево лишь скромно помолиться, а на нее устроили облаву.

Я всегда отстаиваю интересы людей! И если меня обижать и унижать пытается губернатор Нижегородской области Совершенно незаслуженно, совершая низость в отношении меня,

— заявила балерина.

Волочкова уверена, что подобным скандалом губернатор области пытается отвлечь внимание от его проблем, "глумясь", как выражается балерина, над ее честным именем.

Напомним, что за путешествие в Дивеево в период, когда село было закрыто на каранин, балерине грозит солидный денежный штраф, сумму которого 3 июля определит суд.