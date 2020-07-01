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«Я отстаиваю интересы людей!»: Волочкова оправдалась за «шапито» в Дивеево 

Александра Нечаева 2 часа назад
Волочкова оправдалась за «шапито» в Дивеево
Фото: @volochkova_art
Поведение балерины, вступившей в конфликт с полицейскими в селе Дивеево, куда она на днях ездила, несмотря на карантин, вызвало бурю обсуждения в Сети. Сама же Волочкова лишь теперь решила нарушить молчание.
В своем личном аккаунте балерина высказала свою точку зрения на сложившуюся ситуацию, по традиции закрыв пост от комментариев.
Волочкова объяснила, что приехала в Дивеево лишь скромно помолиться, а на нее устроили облаву.
Я всегда отстаиваю интересы людей! И если меня обижать и унижать пытается губернатор Нижегородской области Совершенно незаслуженно, совершая низость в отношении меня,
— заявила балерина.
Волочкова уверена, что подобным скандалом губернатор области пытается отвлечь внимание от его проблем, "глумясь", как выражается балерина, над ее честным именем.
Напомним, что за путешествие в Дивеево в период, когда село было закрыто на каранин, балерине грозит солидный денежный штраф, сумму которого 3 июля определит суд.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро разнесла Волочкову за скандал с полицией.
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