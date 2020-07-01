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Борисова перечислила звезд с зависимостями 

Александра Нечаева 1 час назад
Борисова перечислила звезд с зависимостями
Фото: @danaborisova_official
Телеведущая в YouTube-шоу Виталия Милонова поговорила с ведущим о знаменитостях, которые подвержены вредным привычкам.
Выпуск передачи, в котором приняла участие Дана, был посвящен зависимостям в шоу-бизнесе. Борисова призналась, что сама не так давно излечилась от наркотической зависимости и очень хорошо знает о пагубных привычках.
По мнению Даны, большинство медийных личностей не прошли бы тест на наркотики, если бы таковой устраивали перед съемкой каждой телепередачи, как сейчас тестируют участников программ на коронавирус.
 — У нас сейчас на телевидении всех проверяют на коронавирус, но я бы с удовольствием заставляла звезд перед каждой съемкой сдавать анализ мочи, думаю, мы бы узнали много интересного.
— сказала Борисова, подразумевая пагубные пристрастия некоторых звезд, о которых не принято говорить публично, поскольку они незаконны.
Не постеснялась Дана назвать и несколько имен знаменитостей, которые, по ее мнению, точно страдают наркозависимостью. В их числе, как уверена Борисова, Настя Ивлеева и Элджей, Ксения Собчак, а также журналист Юрий Дудь.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в семье Даны Борисовой произошел скандал.
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Звёзды , Юрий Дудь , Ксения Собчак , Дана Борисова , Виталий Милонов
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