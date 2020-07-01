Борисова перечислила звезд с зависимостями 

Телеведущая в YouTube-шоу Виталия Милонова поговорила с ведущим о знаменитостях, которые подвержены вредным привычкам.

Выпуск передачи, в котором приняла участие Дана, был посвящен зависимостям в шоу-бизнесе. Борисова призналась, что сама не так давно излечилась от наркотической зависимости и очень хорошо знает о пагубных привычках.

По мнению Даны, большинство медийных личностей не прошли бы тест на наркотики, если бы таковой устраивали перед съемкой каждой телепередачи, как сейчас тестируют участников программ на коронавирус.

— У нас сейчас на телевидении всех проверяют на коронавирус, но я бы с удовольствием заставляла звезд перед каждой съемкой сдавать анализ мочи, думаю, мы бы узнали много интересного.

— сказала Борисова, подразумевая пагубные пристрастия некоторых звезд, о которых не принято говорить публично, поскольку они незаконны.