Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Могу и грубо ответить, и покритиковать»: Савельева рассекретила недостатки своего характера 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
«Могу и грубо ответить, и покритиковать»
Фото: Teleprogramma.pro
36-летняя Саша Савельева в недавнем интервью решила разрушить миф о том, что она обладает спокойным и покладистым нравом. Так, бывшая подопечная музыкального продюсера Игоря Матвиенко подметила, что при всей своей внешней мягкости она вполне может дать отпор недоброжелателям и вообще обладает твердым характером. Озвучивая некоторые свои недостатки, возлюбленная Кирилла Сафонова уточнила, что иногда она даже не замечает, как словами ранит близких и дорогих ей людей. Саша может проявить определенную грубость или даже прикрикнуть.
Однако за годы брака экс-солистка группы «Фабрика» научилась контролировать изменения в собственном настроении. По словам певицы, иногда ей самой тяжело выносить свои же капризы. Савельева старается бороться с такими недостатками, пытаясь в некоторых моментах проявлять гибкость.
Это, как считает певица, весьма важное для каждой женщины качество. Певица уверена, что если бы она проявляла по отношении к мужу только категоричность и твердость, это едва ли благоприятно бы сказалось на ее личной жизни и взаимоотношениях с возлюбленным.
Саша Савельева подметила, что иногда может проявить грубость по отношению к близким.
«Могу и грубо ответить, и покритиковать, не заботясь о чувствах другого человека», — приводит «Караван историй» слова Саши Савельевой.
При этом экс-солистка группы «Фабрика» уточнила, что сложным характером обладает и ее вторая половинка. Кирилла можно назвать волевым и решительным мужчиной. Саша успела привыкнуть к его упрямству.
Ведь это качество компенсируется справедливостью, которую Сафонов проявляет ко всем своим близким, друзьям, знакомым и окружающим его людям. Этим, как говорит певица, Кирилл ее и покорил.
Видео дня. Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Teleprogramma.pro: последние новости
Неувядающая красота: 73-летнюю Наталью Варлей запечатлели в бикини на пляже Неувядающая красота: 73-летнюю Наталью Варлей запечатлели в бикини на пляже «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» «Деревня и бабки на лавке»: Айза напомнила Ивлеевой, что дорогие «шмотки» не делают из быдла человека «Деревня и бабки на лавке»: Айза напомнила Ивлеевой, что дорогие «шмотки» не делают из быдла человека
Женский форум
Звёзды , Игорь Матвиенко , Кирилл Сафонов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогерша показала, что скрывается за фото в Инстаграм
Блогерша показала, что скрывается за фото в Инстаграм
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
«Жена совокупляется на потеху стране»
«Жена совокупляется на потеху стране»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
02:53
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
Красота
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
02:49
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
Дом и сад Здоровье
Врачи предупредили об опасности борщевика
03:18
Врачи предупредили об опасности борщевика
Здоровье
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
03:11
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
Звёзды
Девушки, переборщившие с бодибилдингом
12:03
Девушки, переборщившие с бодибилдингом
Красота
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
03:38
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение