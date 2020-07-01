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Лена Миро резко прошлась по Харламову 

Мария Сергеева 2 часа назад
«Жена совокупляется на потеху стране»
Фото: @garikkharlamov
Блогер Лена Миро прокомментировала высказывание основателя Comedy Club о том, что юмористу Гарику Харламову сейчас больно, хотя он держится "супермолодцом". Свое мнение она высказала в LiveJournal.
Миро согласна с тем, что комик испытывает не самые лучшие чувства от того, что тысячи людей "оттаптываются" на разводе Харламова и Асмус.
"Ну, ещё бы — жена там совокупляется на потеху стране, друзья называют куколдом, а жена уходит вдаль, потряхивая своими сисечками, и улыбается" — пишет автор блога.
По ее словам, пара с радостью публиковала интимные совместные фотографии и всячески выражала свою любовь, а теперь им больно.
"Сами не демонстрируйте, и никто не станет вас трогать. А уж если живёте не талантом, не творчеством, а соцсетью эскортниц, то и не жалуйтесь" — резюмирует Миро.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Харламов тяжело переживал период с Асмус.
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Звёзды , Гарик Харламов , Лена Миро
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