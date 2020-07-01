«Жена совокупляется на потеху стране»

Блогер Лена Миро прокомментировала высказывание основателя Comedy Club о том, что юмористу Гарику Харламову сейчас больно, хотя он держится "супермолодцом". Свое мнение она высказала в LiveJournal.

Миро согласна с тем, что комик испытывает не самые лучшие чувства от того, что тысячи людей "оттаптываются" на разводе Харламова и Асмус.

"Ну, ещё бы — жена там совокупляется на потеху стране, друзья называют куколдом, а жена уходит вдаль, потряхивая своими сисечками, и улыбается" — пишет автор блога.

По ее словам, пара с радостью публиковала интимные совместные фотографии и всячески выражала свою любовь, а теперь им больно.