Почему российские звезды не следят за своим языком 

То, что звездный статус дает не только большие бонусы, но еще и требует быть предельно аккуратным в своих высказываниях, давным-давно знают все зарубежные звезды.

До российского шоубизнеса, как до колхоза, доходит все через много лет. А может, это сознательный вызов обществу, продуманная пиар стратегия?

Ситуация с Региной Тодоренко , можно сказать, стала хрестоматийной — взрыв после ее высказывания, что женщины, подвергшиеся домашнему насилию, сами этом виноваты, так ударил по ее репутации — замечательной мамочки, что восстановится она не скоро. Зато это стало наукой для других. Важно, что она осознала: напортачила — исправляйся. И пошла к своим рекламодателям с повинной — от былого заработка на подгузниках и соке остался жалкий пшик.

— Часть средств, направленных на рекламную кампанию с участием Регины, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации, — прокомментировали ситуацию один из рекламодателей.

Пиарщики долго не знали, как выкрутиться из этой ситуации: то Регина резко начала подписываться в социальных сетях на жертв домашнего насилия, то отписываться, давать нелепые интервью. В результате сняла на скорую руку кино и отправила денег в фонды.

Кардинально противоположная стратегия у Ксении Собчак . Там, где Регина случайно ляпает, Собчак громогласно заявляет. Публикует черный квадрат в социальной сети с песней «Убили негра, ай-яй-яй».

— Ну, это же очень смешно, правда, — говорит Ксюша в эфире известного интернет-шоу.

В последнее время медийные лица отмечают, Собчак готова на все, лишь бы ее лицо присутствовало в новостной ленте. Зачем?

— Звезды — избалованные люди, уверенные, что неприкосновенны. Неудивительно, что их часто заносит. Но человеку публичному стоит понимать: хочешь денег — веди себя прилично. Если ты заключил рреелкалоарман, ый контракт, думай, что говоришь, — уверен маркетолог Андрей Авимский.

Впрочем, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев уверен, что компаниям выгодно заключать контракты со знаменитостями, имеющими неоднозначный имидж.

— Такой персонаж может помочь в продвижении продукта. А чтобы подстраховаться, компании прописывают в договоре, что знаменитости можно делать и чего нельзя, конкретные пункты, при нарушении которых контракт можно расторгнуть в одностороннем порядке. Поймать селебрити на чем-то, порочащем имидж компании, сложно, но прибыльно. Ведь можно заявить: «Мы не поддерживаем эту точку зрения» и отказаться от сотрудничества, тем самым сформировав имидж принципиальной и порядочной компании.