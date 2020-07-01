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Почему российские звезды не следят за своим языком 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Почему российские звезды не следят за своим языком
Фото: Вечерняя Москва
То, что звездный статус дает не только большие бонусы, но еще и требует быть предельно аккуратным в своих высказываниях, давным-давно знают все зарубежные звезды.
До российского шоубизнеса, как до колхоза, доходит все через много лет. А может, это сознательный вызов обществу, продуманная пиар стратегия?
Ситуация с Региной Тодоренко, можно сказать, стала хрестоматийной — взрыв после ее высказывания, что женщины, подвергшиеся домашнему насилию, сами этом виноваты, так ударил по ее репутации — замечательной мамочки, что восстановится она не скоро. Зато это стало наукой для других. Важно, что она осознала: напортачила — исправляйся. И пошла к своим рекламодателям с повинной — от былого заработка на подгузниках и соке остался жалкий пшик.
— Часть средств, направленных на рекламную кампанию с участием Регины, будет передана на поддержку семей в трудной жизненной ситуации, — прокомментировали ситуацию один из рекламодателей.
Пиарщики долго не знали, как выкрутиться из этой ситуации: то Регина резко начала подписываться в социальных сетях на жертв домашнего насилия, то отписываться, давать нелепые интервью. В результате сняла на скорую руку кино и отправила денег в фонды.
Кардинально противоположная стратегия у Ксении Собчак. Там, где Регина случайно ляпает, Собчак громогласно заявляет. Публикует черный квадрат в социальной сети с песней «Убили негра, ай-яй-яй».
— Ну, это же очень смешно, правда, — говорит Ксюша в эфире известного интернет-шоу.
В последнее время медийные лица отмечают, Собчак готова на все, лишь бы ее лицо присутствовало в новостной ленте. Зачем?
— Звезды — избалованные люди, уверенные, что неприкосновенны. Неудивительно, что их часто заносит. Но человеку публичному стоит понимать: хочешь денег — веди себя прилично. Если ты заключил рреелкалоарман, ый контракт, думай, что говоришь, — уверен маркетолог Андрей Авимский.
Впрочем, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев уверен, что компаниям выгодно заключать контракты со знаменитостями, имеющими неоднозначный имидж.
— Такой персонаж может помочь в продвижении продукта. А чтобы подстраховаться, компании прописывают в договоре, что знаменитости можно делать и чего нельзя, конкретные пункты, при нарушении которых контракт можно расторгнуть в одностороннем порядке. Поймать селебрити на чем-то, порочащем имидж компании, сложно, но прибыльно. Ведь можно заявить: «Мы не поддерживаем эту точку зрения» и отказаться от сотрудничества, тем самым сформировав имидж принципиальной и порядочной компании.
Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:
— Рекламные контракты со знаменитостями заключают, чтобы использовать их позитивный имидж для продвижения продукта. Ключевой актив здесь — репутация знаменитости. И если она портится, то ничего хорошего это бренду не принесет. Поэтому закономерно то, что бренды разрывают контракты со звездами. Это юридически обосновано.
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Женский форум
Звёзды , Игорь Березин , Ксения Собчак , Регина Тодоренко , Алексей Андреев
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