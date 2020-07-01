Кокорин дал Ефремову совет насчет тюрьмы

— Держаться и пройти этот путь достойно, если он все-таки там (в тюрьме — прим. «ВМ») окажется, — посоветовал Кокорин Ефремову.

Спортсмен выразил надежду на то, что актер все же не попадет за решетку. Кроме того, он пояснил, что если Ефремов «человек хороший, к нему там хорошо отнесутся».