Кокорин дал Ефремову совет насчет тюрьмы

Российский футболист и форвард ФК «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с актером Михаилом Ефремовым, обвиняемым в пьяном вождении в центре Москвы. В результате данного инцидента скончался водитель другого автомобиля — Сергей Захаров.
— Держаться и пройти этот путь достойно, если он все-таки там (в тюрьме — прим. «ВМ») окажется, — посоветовал Кокорин Ефремову.
Спортсмен выразил надежду на то, что актер все же не попадет за решетку. Кроме того, он пояснил, что если Ефремов «человек хороший, к нему там хорошо отнесутся».
Кокорин также рассказал, что находиться в СИЗО сложно. По его словам, там нет человека, который чувствовал бы себя хорошо. Говоря о своем опыте, футболист заявил, что он очень скучал по дому, передает телеканал РЕН ТВ.