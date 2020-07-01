«Морально ему тяжело»: адвокат о Ефремове

Адвокат 56-летнего Михаила Ефремова рассказал о том, как сейчас себя чувствует заслуженный артист России. Говоря о состоянии своего подопечного, Эльман Пашаев уточнил, что у мужа Софьи Кругликовой много хронических заболеваний. Однако актер продолжает отказываться от медицинской помощи и услуг врачей. И это при том, что ему крайне тяжело.

Юрист разъяснил, что не так давно Михаил Олегович жаловался на сердце. Но Ефремов на такого рода недомогания старается не обращать никакого внимания. На самом деле вызов врача не относится к нарушению домашнего аресте, говорит Пашаев.

Но в сложившейся ситуации Михаил Олегович ничего предпринимать там, где речь заходит о его здоровье, не собирается. Адвокат заслуженного артиста России полагает, что его подопечный просто еще не отошел от шокового состояния.

«Морально ему тяжело», — приводит kp.ru слова Эльмана Пашаева.

В последнее время Михаил Ефремов поддерживает связь только со своим адвокатом, супругой и детьми. Юрист настоятельно попросил актера пока не смотреть выпуски новостей по телевизору. Муж Софьи Кругликовой и без того находится в подавленном состоянии.

Юрист уточнил, что во всей этой непростой ситуации заслуженного артиста России поддерживает его 32-летний сын — Никита Ефремов . Молодой человек нашел нужные слова, чтобы хоть как-то приободрить отца.