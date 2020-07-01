Российская актриса Мария Кожевникова в своем Instagram-аккаунте рассказала об изменениях, которые пришли в ее жизнь с наступление 35 лет.

Она отметила, что начала тщательнее следить за здоровьем, а окружающий мир начал восприниматься иначе.

— Я начала общаться с врачами, сдавать анализы, пользоваться кремами каждый день, усиленно следить за питанием, — поделилась артистка.

Кожевникова рассказала, что заставила себя уделять время спорту. Она отметила, что самым сложным в настоящий момент является установление гармонии с разумом. По ее словам, «договориться со своим собственным мозгом оказалось труднее всего».

— Пока терплю фиаско, но я в надежде! — заключила актриса.