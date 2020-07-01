Российская актриса Мария Кожевникова в своем Instagram-аккаунте рассказала об изменениях, которые пришли в ее жизнь с наступление 35 лет.
Она отметила, что начала тщательнее следить за здоровьем, а окружающий мир начал восприниматься иначе.
— Я начала общаться с врачами, сдавать анализы, пользоваться кремами каждый день, усиленно следить за питанием, — поделилась артистка.
Кожевникова рассказала, что заставила себя уделять время спорту. Она отметила, что самым сложным в настоящий момент является установление гармонии с разумом. По ее словам, «договориться со своим собственным мозгом оказалось труднее всего».
— Пока терплю фиаско, но я в надежде! — заключила актриса.
Известность Кожевниковой принесла роль Аллы в сериале «Универ». В настоящий момент она не только актриса но и политический деятель. Также знаменитость является мастером спорта Российской Федерации. Артистка находится в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. У пары трое сыновей: Иван, Максим и Василий.