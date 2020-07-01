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Малахов сходил в центр Москвы и ушел со словами «меня бомбит» 

Мослента и ещё 2 1 час назад
«Меня просто бомбит»
Фото: Мослента
Телеведущий Андрей Малахов побывал на Пушкинской площади в центре Москвы, где в это время находилось много людей. В сторис в Instagram он пожаловался на то, что его приписали к собравшимся на площади, хотя он шел в мобильный театр.
«Друзья, меня просто бомбит», — признался Малахов.
«Я вне политики и проголосовал сегодня за поправки к Конституции, поэтому всем хорошего вечера, берегите себя и своих близких», — добавил телеведущий.
Малахова заметили на Пушкинской площади ближе к вечеру 1 июля. Он в наушниках стоял рядом с журналистами, держа в руках телефон и некий буклет. За несколько часов до публикации последних сторис он показывал маршрут мобильного театра, а также презентацию с мероприятия, на котором были артистка Екатерина Варнава и журналист, писатель Михаил Зыгарь, запустившие «Мобильный художественный театр» — приложение для смартфонов со спектаклями в Москве.
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Звёзды , Другое , Екатерина Варнава , Андрей Малахов , Михаил Зыгарь
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