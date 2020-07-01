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«Меня просто бомбит»: Малахов рассказал о происходящем в центре Москвы 

Мария Сергеева 1 час назад
«Меня просто бомбит»
Фото: @malakhov007
Известный телеведущий Андрей Малахов посетил Пушкинскую площадь в Москве, где скопилось неимоверное количество людей. В сторис Instagram он пожаловался на то, что его приписали к собравшимся на площади, хотя направлялся он в мобильный театр.
«Друзья, меня просто бомбит», — признался Малахов.
Также ведущий добавил, что сам он позиционирует себя вне политики и проголосовал за поправки к Конституции. Кроме того шоумен пожелал всем хорошего вечера и закончил запись своей фирменной фразой: "берегите себя и своих близких".
Малахова заметили на Пушкинской площади ближе к вечеру, он был в наушниках и стоял рядом с журналистами.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Лена Миро резко прошлась по Харламову.
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Звёзды , Андрей Малахов , Лена Миро
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