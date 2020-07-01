Известный телеведущий Андрей Малахов посетил Пушкинскую площадь в Москве, где скопилось неимоверное количество людей. В сторис Instagram он пожаловался на то, что его приписали к собравшимся на площади, хотя направлялся он в мобильный театр.

«Друзья, меня просто бомбит», — признался Малахов.

Также ведущий добавил, что сам он позиционирует себя вне политики и проголосовал за поправки к Конституции. Кроме того шоумен пожелал всем хорошего вечера и закончил запись своей фирменной фразой: "берегите себя и своих близких".

Малахова заметили на Пушкинской площади ближе к вечеру, он был в наушниках и стоял рядом с журналистами.