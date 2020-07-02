Диденко закрутила роман после смерти мужа

29-летнюю блогершу заметили на свидании.

Екатерина Диденко, ставшая печально известной после смерти мужа в феврале, была замечена на свидании с новым мужчиной. Блогершу застукали в одном из санаториев Подмосковья. На кадрах, которые прислали очевидцы в Instagram профиля Admin.anshlak, Екатерина сидит за столиком в компании незнакомого молодого человека и о чем-то мило с ним беседует. При этом инсайдер отмечает, что это уже не первый визит блогера с этим мужчиной в санаторий. При этом детей Диденко с собой не брала.

Сама Екатерина не комментирует появившиеся кадры, а ранее она отмечала, что у нее никого на сегодняшний день нет.

Напомним, что блогерша Екатерина Диденко стала печально известна минувшей зимой после трагедии, случившейся на ее дне рождения. Тогда на банной вечеринке, устроенной Диденко, погибли люди — ее муж Валентин и двое друзей. После трагедии Екатерина стала активно посещать различные ток-шоу, а также публиковала в социальных сетях отчеты о своих буднях. Кроме этого, Диденко успела за это время сделать себе пластику груди, а также сменить цвет волос. По словам Екатерины, таким образом она пытается избавиться от боли внутри нее.