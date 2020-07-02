Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Богомолов рассказал о вредных привычках Собчак 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Богомолов рассказал о вредных привычках Собчак
Фото: @xenia_sobchak
Режиссер Константин Богомолов с любовью высмеял вредные привычки своей супруги Ксении Собчак.
Богомолов опубликовал видео в своем инстаграм-аккаунте, на котором он «берет интервью» у своей жены по пути из гостей. Он, смеясь, спросил, что же она делает, указывая на сигарету в ее руке. Также Константин обратил внимание на то, что Ксения пила алкоголь, однако в ответ на это она легко смогла произнести сложные скороговорки.
Телеведущая вместе с мужем отправились на праздник в честь дня рождения своего общего знакомого. На видео Собчак сообщила, что поздравление удалось. Поклонники звезды удивились, что характерная для Ксении дерзость исчезла. С мужем телеведущая говорила спокойно, смущалась и была необычно кроткой. Также многие из них удивились сигарете в руках Собчак. До этого она долгое время скрывала свою вредную привычку.
Видео дня. Башаров снова оказался в центре скандала
Russianshowbiz.info: последние новости
Карпович начала получать угрозы после слухов о романе с Павлом Прилучным Карпович начала получать угрозы после слухов о романе с Павлом Прилучным Алибасов попал в психиатрическую больницу Алибасов попал в психиатрическую больницу Овсиенко рассказала о романе с мужем Аллегровой Овсиенко рассказала о романе с мужем Аллегровой
Звёзды , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарину уличили в романе с популярным рэпером
Гагарину уличили в романе с популярным рэпером
В Сети опубликовали откровенное фото Бони
В Сети опубликовали откровенное фото Бони
Названы самые опасные продукты в магазинах
Названы самые опасные продукты в магазинах
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
03:23
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
Звёзды Дети
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
03:20
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
Дети Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
02:53
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
Красота
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
02:49
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
Дом и сад Здоровье
Врачи предупредили об опасности борщевика
03:18
Врачи предупредили об опасности борщевика
Здоровье
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
03:11
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение