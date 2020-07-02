Богомолов рассказал о вредных привычках Собчак 

Богомолов опубликовал видео в своем инстаграм-аккаунте, на котором он «берет интервью» у своей жены по пути из гостей. Он, смеясь, спросил, что же она делает, указывая на сигарету в ее руке. Также Константин обратил внимание на то, что Ксения пила алкоголь, однако в ответ на это она легко смогла произнести сложные скороговорки.

Телеведущая вместе с мужем отправились на праздник в честь дня рождения своего общего знакомого. На видео Собчак сообщила, что поздравление удалось. Поклонники звезды удивились, что характерная для Ксении дерзость исчезла. С мужем телеведущая говорила спокойно, смущалась и была необычно кроткой. Также многие из них удивились сигарете в руках Собчак. До этого она долгое время скрывала свою вредную привычку.