Орбакайте затравили за фото в маске 

Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, чём только можно.

Большинство подписчиков решили, что маску певица носит ради рекламы.

@orbakaite_k

«Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно», «Такими темпами я от всех звезд отпишусь. Хотя да, как же я не учла, концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима», пишут в комментариях звезде.

Такая реакция обескуражила Орбакайте, которая вовсе не ожидала нападок. Она попыталась объясниться с подписчиками, записав видеообращение.

Мои дорогие подписчики и хейтеры, я, честно говоря, после моего последнего поста не ожидала от вас такой бурной реакции,

— сказала Кристина.

Артистка сообщила, что носит маску исключительно в защитных целях — от коронавируса и не имеет никаких корыстных целей. Ей так гораздо спокойнее, добавила дочь Примадонны.