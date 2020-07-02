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Бузова рассказала о перенесенной операции 

Экспресс газета 2 часа назад
Бузова рассказала о перенесенной операции
Фото: Экспресс газета
Из-за насыщенного рабочего графика телеведущая и певица Ольга Бузова не всегда успевает уделять время своему здоровью. Накануне Ольга отправилась к стоматологу, чтобы поставить имплант зуба. Бузова всегда боялась стоматологов, так что очень нервничала перед походом к врачу и рассказала поклонникам, что родной зуб ей удалили еще в прошлом году.
«Мне пришлось удалить один зуб в конце прошлого года. Раньше я думала, что я приду к стоматологу и мне вставят готовый имплант. Но, оказывается, это такая длительная операция. Вставляют имплант, потом ты ходишь четыре месяца, он приживается. И только потом ставят зуб. Я так нервничаю»,
— делилась эмоциями Бузова на своей официальной страничке в «Инстаграме».
Операция прошла успешно, Ольга вышла на связь с поклонниками и сообщила, что сейчас ее ждет долгий процесс ухода за полостью рта и выполнение всех рекомендаций врача, а вот ее щека после хирургического вмешательства распухла. Теперь Ольга корит себя за то, что потеряла зуб, так как затянула с походом к стоматологу.
К счастью, поводов для радости у Ольги куда больше, чем для переживаний. На днях она похвасталась первыми фотографиями своей новой квартиры, которую приобрела за 120 млн рублей.
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Женский форум
Звёзды , Ольга Бузова
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