Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что российских артистов используют. Об этом он заявил изданию "Собеседник.ru".
По мнению Пригожина, артистам не платят деньги за выступления на фестивалях и телевидении. Однако во всем мире музыканты получают за это гонорары.
"Артистов юзают! Нам говорят: приходите, а мы в телевизионном эфире покажем вашу песню. А бабки себе забирают. Во всем мире артистам за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги. Наши же работают, как крепостные", — считает продюсер.
Он рассказал, что в России есть всего два артиста, которые отказались работать бесплатно. Это Алла Пугачева и Сергей Шнуров.
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