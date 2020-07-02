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Пригожин назвал российских артистов «крепостными» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что российских артистов используют. Об этом он заявил изданию "Собеседник.ru".
По мнению Пригожина, артистам не платят деньги за выступления на фестивалях и телевидении. Однако во всем мире музыканты получают за это гонорары.
"Артистов юзают! Нам говорят: приходите, а мы в телевизионном эфире покажем вашу песню. А бабки себе забирают. Во всем мире артистам за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги. Наши же работают, как крепостные", — считает продюсер.
Он рассказал, что в России есть всего два артиста, которые отказались работать бесплатно. Это Алла Пугачева и Сергей Шнуров.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Борисова перечислила звезд с зависимостями.
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Звёзды , Видео , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева
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