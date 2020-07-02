Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что российских артистов используют. Об этом он заявил изданию "Собеседник.ru".

По мнению Пригожина, артистам не платят деньги за выступления на фестивалях и телевидении. Однако во всем мире музыканты получают за это гонорары.

"Артистов юзают! Нам говорят: приходите, а мы в телевизионном эфире покажем вашу песню. А бабки себе забирают. Во всем мире артистам за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги. Наши же работают, как крепостные", — считает продюсер.