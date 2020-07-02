Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети 

Смотрите видео и узнайте о семьях российских знаменитостей, которые распались из-за внебрачных детей. Мужчины, в том числе именитые, порой заводят романы на стороне, и в таких отношениях могут появиться дети. Некоторые изменники годами хранят эту тайну, а вот другим не удаётся скрыть от вторых половинок появление наследников вне брака, что становится причиной расставания. Ролик расскажет о селебрити, которые ушли от жён из-за внебрачных детей.