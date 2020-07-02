Кайли Дженнер поделилась откровенным снимком

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Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян , предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, сфотографировалась в корсете и обрадовала поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 22-летняя знаменитость позирует в откровенном наряде: кружевном полупрозрачном корсете бежевого цвета и трусах в тон. При этом Дженнер прикрывает полуобнаженную грудь рукой. Публикация набрала почти 10 миллионов лайков.

@kyliejenner

Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы. «Невероятно ошеломительна», «Я буквально упала в обморок! Умерла! Этот цвет волос определенно твой», «Красотка!», «Выглядишь очень горячо», — комментировали они.

Ранее в июне аномальная талия участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст в корсете поразила поклонников. На размещенном кадре знаменитость позирует в откровенном корсете телесного цвета и демонстрирует тело с разных сторон. Фанатов удивила ее неестественная худоба.