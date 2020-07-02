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Гагарину уличили в романе с популярным рэпером 

WMJ.ru 52 минуты назад
Гагарину уличили в романе с популярным рэпером
Фото: WMJ.ru
Разводящуюся с фотографом Дмитрием Исхаковым певицу Полину Гагарину заподозрили в новом романе.
Ранее Полине Гагариной приписывали роман с продюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong, а теперь нашлись свидетели ее отношений с рэпером Александром Жвакиным, выступающим под псевдонимом Loc-Dog. Как сообщает Telegram-канал «Только никому…», в студии, где записывается Гагарина, стали замечать излишне тесное общение артистки и популярного музыканта.
Ранее Гагарину и Жвакина связывали профессиональные отношения — он написал для нее песню «Небо в глазах», записанную во время карантина.
Сама Полина, естественно, на эти слухи не реагирует. Напомним, в середине мая появилась информация о том, что 33-летняя певица Полина Гагарина рассталась с 42-летним мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака и рождения общей дочери Мии. В июне муж Полины Гагариной нарушил молчание и прокомментировал слухи об их разводе, подтвердив, что они больше не пара.
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Женский форум
Звёзды , Полина Гагарина
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