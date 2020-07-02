Гагарину уличили в романе с популярным рэпером 

Разводящуюся с фотографом Дмитрием Исхаковым певицу Полину Гагарину заподозрили в новом романе.

Ранее Полине Гагариной приписывали роман с продюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong, а теперь нашлись свидетели ее отношений с рэпером Александром Жвакиным, выступающим под псевдонимом Loc-Dog. Как сообщает Telegram-канал «Только никому…», в студии, где записывается Гагарина, стали замечать излишне тесное общение артистки и популярного музыканта.

Ранее Гагарину и Жвакина связывали профессиональные отношения — он написал для нее песню «Небо в глазах», записанную во время карантина.

Сама Полина, естественно, на эти слухи не реагирует. Напомним, в середине мая появилась информация о том, что 33-летняя певица Полина Гагарина рассталась с 42-летним мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака и рождения общей дочери Мии. В июне муж Полины Гагариной нарушил молчание и прокомментировал слухи об их разводе, подтвердив, что они больше не пара.