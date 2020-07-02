Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивное фото с Викторией Боней . На нем она предстала в кружевном нижнем белье.

Этим постом Рустам Солнцев решил поддержать телеведущую после ситуации с видео о поправках в Конституции. Пранкеры попросили Боню записать ролик, призывающий голосовать против, за десять тысяч евро. По мнению Солнцева, это было подло.

"Мне не нравится, когда человека разводят. Когда его намеренно вводят в ситуацию, где вектор его поведения предопределен. Начинают его насаживать на денежный крючок. Это низко. Мне жаль, что так с ней поступают… Тем более в отношении одинокой девки с дитем… Боня — красивая, со своей придурью, но никому зла не делающая", — написал Рустам Солнцев.

@rustamsolncev_

Однако пользователи Сети удивились выбору снимка для поста. Подписчики Солнцева посчитали, что на фото Виктория Боня выглядит, как актриса фильма для взрослых.