Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивное фото с Викторией Боней. На нем она предстала в кружевном нижнем белье.
Этим постом Рустам Солнцев решил поддержать телеведущую после ситуации с видео о поправках в Конституции. Пранкеры попросили Боню записать ролик, призывающий голосовать против, за десять тысяч евро. По мнению Солнцева, это было подло.
"Мне не нравится, когда человека разводят. Когда его намеренно вводят в ситуацию, где вектор его поведения предопределен. Начинают его насаживать на денежный крючок. Это низко. Мне жаль, что так с ней поступают… Тем более в отношении одинокой девки с дитем… Боня — красивая, со своей придурью, но никому зла не делающая", — написал Рустам Солнцев.
@rustamsolncev_
Однако пользователи Сети удивились выбору снимка для поста. Подписчики Солнцева посчитали, что на фото Виктория Боня выглядит, как актриса фильма для взрослых.
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