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В Сети опубликовали пикантное фото Бони 

Анастасия Иванова 1 час назад
Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивное фото с Викторией Боней. На нем она предстала в кружевном нижнем белье.
Этим постом Рустам Солнцев решил поддержать телеведущую после ситуации с видео о поправках в Конституции. Пранкеры попросили Боню записать ролик, призывающий голосовать против, за десять тысяч евро. По мнению Солнцева, это было подло.
"Мне не нравится, когда человека разводят. Когда его намеренно вводят в ситуацию, где вектор его поведения предопределен. Начинают его насаживать на денежный крючок. Это низко. Мне жаль, что так с ней поступают… Тем более в отношении одинокой девки с дитем… Боня — красивая, со своей придурью, но никому зла не делающая", — написал Рустам Солнцев.
@rustamsolncev_
Однако пользователи Сети удивились выбору снимка для поста. Подписчики Солнцева посчитали, что на фото Виктория Боня выглядит, как актриса фильма для взрослых.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Богомолов раскрыл вредные привычки Собчак.
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Звёзды , Видео , Рустам Солнцев , Виктория Боня
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