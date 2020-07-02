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Орбакайте затравили за маску 

Клео.Ру 4 часа назад
Орбакайте затравили за маску
Фото: Клео.Ру
Многим подписчикам не понравился особый аксессуар, который продемонстрировала певица.
Орбакайте столкнулась с волной хейта из-за последней публикации в Инстаграм. На фото звезда запечатлена в оригинальной маске, в которой она появляется в общественных местах. При этом совершенно неожиданно на звезду обрушились негативные комментарии пользователей сети. Их претензии разделились на две категории.
@orbakaite_k
Некоторым подписчикам не понравилось, как выглядит аксессуар. Об этом свидетельствуют следующие высказывания:
«Теперь в гарем!», «Ну это скорее паранджа, чем маска», «Ещё как мусульман и паранджу одеть осталось», «Это же целый фартук какой-то Кристи…».
Другие же пользователи сети написали о том, что, по их мнению, данный аксессуар является абсолютно бесполезным»:
«Не пугайте людей! вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно…», «Снимай маску, все закончилось!… она Вас не спасет! химия за 8 класс…», «Маску носить даже опасно».
Кристина оказалась настолько обескуражена такими нападками, что посчитала нужным записать видео. В нем она рассказала о своей позиции. Звезда считает, что носить маску необходимо для безопасности, как своей, так и окружающих людей. По ее словам, она даже в лифт своего дома в Майами заходит, надев этот аксессуар. Только так, по мнению знаменитости, можно будет быстрее остановить пандемию.
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