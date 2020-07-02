В конце 2019 года певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин сообщили своим фанатам нерадостную новость: спустя четыре года брака звезды приняли решение развестись.

Пелагея пыталась заверить поклонников в том, что они с Телегиным расстаются друзьями, и им удастся "решить все вопросы интеллигентно". Однако не так давно юрист звезд в беседе с изданием StarHit раскрыл не самые приятные подробности развода пары. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

По словам эксперта, составлявшего мировое соглашение для звезд, Пелагее пришлось подать на алименты, поскольку хоккеист "полностью самоустранился": он совершенно не интересовался жизнью трехлетней дочери Таисии, а также не оказывал ребенку финансовую поддержку. Как отметил юрист, за последние несколько месяцев Телегин навещал дочь всего два раза по 15-20 минут.

Вдобавок к этому специалист подчеркнул, что в браке с Пелагеей спортсмен не поддерживал супругу в тяжелые для нее периоды. В доказательство своих слов юрист привел в пример следующую ситуацию.

Не так давно певица потеряла близкого друга. Пелагея попросила супруга вместе с ней отправиться на похороны, однако вместо этого он пошел с друзьями в баню. По словам юриста, на этой почве между супругами произошла "ссора, которая и послужила началом конца".

Бракоразводный процесс Телегина и Пелагеи начнется 9 июля. Суду предстоит принять решение не только о самом разводе, но и о взыскании алиментов на содержание ребенка.