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Не помогал дочке финансово: подробности развода Пелагеи и Телегина 

Мира Маркина 4 часа назад
В конце 2019 года певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин сообщили своим фанатам нерадостную новость: спустя четыре года брака звезды приняли решение развестись.
Пелагея пыталась заверить поклонников в том, что они с Телегиным расстаются друзьями, и им удастся "решить все вопросы интеллигентно". Однако не так давно юрист звезд в беседе с изданием StarHit раскрыл не самые приятные подробности развода пары. Подробнее о них — в материале "Рамблера".
По словам эксперта, составлявшего мировое соглашение для звезд, Пелагее пришлось подать на алименты, поскольку хоккеист "полностью самоустранился": он совершенно не интересовался жизнью трехлетней дочери Таисии, а также не оказывал ребенку финансовую поддержку. Как отметил юрист, за последние несколько месяцев Телегин навещал дочь всего два раза по 15-20 минут.
Вдобавок к этому специалист подчеркнул, что в браке с Пелагеей спортсмен не поддерживал супругу в тяжелые для нее периоды. В доказательство своих слов юрист привел в пример следующую ситуацию.
Не так давно певица потеряла близкого друга. Пелагея попросила супруга вместе с ней отправиться на похороны, однако вместо этого он пошел с друзьями в баню. По словам юриста, на этой почве между супругами произошла "ссора, которая и послужила началом конца".
Бракоразводный процесс Телегина и Пелагеи начнется 9 июля. Суду предстоит принять решение не только о самом разводе, но и о взыскании алиментов на содержание ребенка.
Женский форум
Звёзды , Видео , Иван Телегин
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